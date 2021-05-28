南投山區景點三級警戒到6月14日 玉山清境雙龍步道關閉

南投縣內各山區景點，配合中央流行疫情指揮中心宣布防疫三級警戒延長到6月14日，包括玉山國家公園、仁愛鄉清境高空觀景步道及信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋園區，持續休園至6月14日，減少民眾外出流動增加感染風險，玉山園區周邊的梅山部落、南安部落及東埔部落也都成立「部落防疫站」，進行人流管控以避免將疫病傳入醫療資源較缺乏的偏鄉地區。

玉山國家公園指出，考量國內新冠肺炎疫情持續發燒，除先前已將園區內所有遊客中心、賣店、山屋與生態保護區關閉外，本周起也關閉雲龍瀑布步道及塔塔加遊憩區步道，原申請核准的入園許可證也作廢，至於交通可及性較高的地方，除了各遊客中心、展館、賣店等室內遊憩據點全面關閉外，戶外開放型據點也須依據指引全程配戴口罩、保持1公尺社交距離、且停止10人以上聚會。

玉管處並說，目前已陸續關閉中之關步道、梅山散步步道、瓦拉米步道、雲龍瀑布步道及塔塔加遊憩區步道，此外包括東埔山步道、鹿林山步道、鹿林前山步道、麟趾山步道、黑森林步道、東埔大草原步道等，考量登山健行為高強度運動，過程需深度呼吸導致不易全程配載口罩，再度呼籲防疫警戒期間儘量勿外出。