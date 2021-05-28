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南投山區景點三級警戒到6月14日 玉山清境雙龍步道關閉

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園瓦拉米步道配合中央三級警戒，目前已封閉禁止進入。圖／玉管處提供
玉山國家公園瓦拉米步道配合中央三級警戒，目前已封閉禁止進入。圖／玉管處提供

南投縣內各山區景點，配合中央流行疫情指揮中心宣布防疫三級警戒延長到6月14日，包括玉山國家公園、仁愛鄉清境高空觀景步道及信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋園區，持續休園至6月14日，減少民眾外出流動增加感染風險，玉山園區周邊的梅山部落、南安部落及東埔部落也都成立「部落防疫站」，進行人流管控以避免將疫病傳入醫療資源較缺乏的偏鄉地區。

玉山國家公園指出，考量國內新冠肺炎疫情持續發燒，除先前已將園區內所有遊客中心、賣店、山屋與生態保護區關閉外，本周起也關閉雲龍瀑布步道及塔塔加遊憩區步道，原申請核准的入園許可證也作廢，至於交通可及性較高的地方，除了各遊客中心、展館、賣店等室內遊憩據點全面關閉外，戶外開放型據點也須依據指引全程配戴口罩、保持1公尺社交距離、且停止10人以上聚會。

玉管處並說，目前已陸續關閉中之關步道、梅山散步步道、瓦拉米步道、雲龍瀑布步道及塔塔加遊憩區步道，此外包括東埔山步道、鹿林山步道、鹿林前山步道、麟趾山步道、黑森林步道、東埔大草原步道等，考量登山健行為高強度運動，過程需深度呼吸導致不易全程配載口罩，再度呼籲防疫警戒期間儘量勿外出。

而南投縣政府經管的清境高空觀景步道及雙龍瀑布七彩吊橋園區，也宣布持續休園至6月14日，以避免群聚傳染， 對於已上網購票之民眾，縣府將主動辦理全額退票事宜，民眾亦可至購票系統「南投好好玩」網站或app辦理退票。

南投信義鄉山區各部落防疫站開設，以控管人流避免將病毒傳入偏鄉地區。圖／東埔村長伍金豎提供
南投信義鄉山區各部落防疫站開設，以控管人流避免將病毒傳入偏鄉地區。圖／東埔村長伍金豎提供

玉山國家公園 疫情 口罩

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