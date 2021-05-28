抗疫挺第一線醫護、挺台灣小農！企業攜手做公益

疫情嚴峻，企業挺第一線醫護人員、挺在地小農，今天近中午捐贈500個防疫護目鏡、100個挺小農加油打氣便當給台中榮總；台中市沙鹿區果菜運銷合作社挺台灣小農，攜手潤康生技在農糧署的輔導下推出蔬果箱宅配，並與團膳業者台邑餐飲合作推出覆熱食品；消費者每訂購一箱蔬果箱，將捐贈10元給行政院衛服部防疫中心，邀民眾在家挺產地農民做公益。

國聚建設邀請文化部藝術銀行、安得烈慈善協會、藝術家程仁珮共同合作的「公.藝特展活動，展覽期間捐助近50箱保久乳的愛心物資，贈與長期合作的公益夥伴安得烈慈善協會，疫情期間幫助更多新住民家庭，為受扶孩童的成長及未來，增添溫暖與希望。

一起管顧科技董事長薛煒立說，因疫情急速升溫，第一線醫護人員安全面臨嚴重的考驗，特別採購了500個護目鏡，另提供100個加油打氣便當，食材是特別向此次受到停課影響的小農採購，並委託台邑餐飲製作，格具意義。

沙鹿果菜運銷合作社表示，全國停課時間延長至6/14日，學校團膳供應鏈也全面停止，華興青果行生產的有機蔬菜，一直以來都以供應團膳企業公司為主，全國停課對於產地農民而言，幾乎中斷了全部的收入。

沙鹿果菜運銷合作社說明，為了協助產地農民一起撐過去，合作社與潤康生技合作推出社推出蔬果箱宅配，並且並與團膳業者台邑餐飲合作，將產地直銷的新鮮有機食材，經由團膳業者的專業營養師搭配出每餐所需的營養成分後，透過一條龍膳食服務系統，推出覆熱食品。