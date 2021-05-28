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全台大停課營養午餐蔬菜滯銷 霧峰農會推蔬菜箱助農民

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市霧峰區農會推出「蔬菜箱」，目前已被預訂逾1000箱。圖／台中市府農業局提供
台中市霧峰區農會推出「蔬菜箱」，目前已被預訂逾1000箱。圖／台中市府農業局提供

疫情嚴峻，各級學校全面停課至6月14日，原供應學校營養午餐蔬菜有近1個月的量頓失通路，需要另覓銷路；台中市霧峰區農會推出「蔬菜箱」，以12種產銷履歷蔬菜搭配有機米，透過網路下訂方式，協助農民將新鮮蔬菜宅配到府，讓民眾在家防疫不出門，也能輕鬆享用當令生鮮蔬菜，目前已被預訂逾1000箱。

台中市農業局表示，國內最大蔬菜產區為雲林縣、彰化縣，隨著此波疫情升溫與停課政策，國內約有8400公噸蔬菜急需消化。因此，霧峰區農會在普利共好商城（https://taiwanfarmersmall.com.tw/）推出蔬菜箱，以當令青江菜、空心菜、蚵白菜、油菜、彩色甜椒、絲瓜、小黃瓜等12種產銷履歷蔬菜，並搭配霧峰區農會產的有機黑翅鳶米，有小家庭組699元、大家庭組899元兩種款式，協助農民銷售蔬果。

農業局指出，民眾除可透過網路商城選購蔬菜箱，也可選購如大安區農會豬肉系列商品等台中優質農特產，防疫期間透過網路訂購農產品，可減少出門採買機會，在家吃自己烹調的產銷履歷蔬菜，兼顧健康管理與自我防護。

台中市霧峰區農會推出「蔬菜箱」，以12種產銷履歷蔬菜搭配有機米，協助農民將新鮮蔬菜宅配到府。圖／台中市府農業局提供
台中市霧峰區農會推出「蔬菜箱」，以12種產銷履歷蔬菜搭配有機米，協助農民將新鮮蔬菜宅配到府。圖／台中市府農業局提供

農會 履歷 疫情

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