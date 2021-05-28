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6月起供五停二恐再延長8小時 中市再設5座淨水設備產水

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府水利局再完成5座RO級移動式淨水設備功能試車，6月投入產水行列。圖／台中市政府提供
台中市政府水利局再完成5座RO級移動式淨水設備功能試車，6月投入產水行列。圖／台中市政府提供

中部地區再不多下點雨，台中市和北彰化自6月起，將會由原本「供五停二」再延長8小時，因應水情嚴峻，台中市政府水利局於文山及水湳水資源回收中心再完成5座RO級移動式淨水設備功能試車，6月投入產水行列，加上已於4月設置完成的1座RO級移動式淨水設備，每日將可產水3000噸，提供工業、科技業者自備水車免費取用作為冷卻水使用，預計可替代相當於12000人每日自來水用量，調配給民生用水使用。

水利局指出，抗旱期間，開放福田、水湳、文山水資源回收中心給有需求的工業或科技業，申請自費短期設置淨水設施產製該企業所需的再生水，台積電已向水利局提出申請，在福田水資源回收中心暫置每日產水量1200噸RO淨水機組並獲核可，現正施工中。

缺水期間，鼓勵民眾善加利用回收水，民眾可自備容器到福田、石岡壩、台中港特定區、水湳、文山、黎明等6處水資源回收中心警衛室登記免費取水，應用於澆灌、沖洗馬桶、清洗地面等非人體接觸用途上；另水利局已於4月底完成10處設置Qwater小型移動式淨水設備，每日可產製150噸民生用水，供應民生飲用水使用，建議取水民眾於飲用前應先煮沸。

水利局已展開中長期多元水資源開發計畫，除福田水資源回收中心放流水回收再利用計畫預計於2025年完工，將供應每日5.8萬噸再生水至台中港工業區作為工業用水使用外，水湳水資源回收中心放流水回收再利用計畫也將在今年招商，預計供應提供每日1萬噸再生水給中部科學園區台中園區的科技業者使用，藉由水資中心放流水質穩量定的特性，以分級使用概念，工業使用水資源回收中心放流水，民生使用自來水，將水資源循環再利用，達到永續利用水資源的目標。

台中市政府水利局於文山及水湳水資源回收中心再完成5座RO級移動式淨水設備功能試車，6月投入產水行列。圖／台中市政府提供
台中市政府水利局於文山及水湳水資源回收中心再完成5座RO級移動式淨水設備功能試車，6月投入產水行列。圖／台中市政府提供

水資源 資源回收 台中市

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