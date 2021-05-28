長照關閉秀傳推視訊上課 長輩在家比孫子還認真

受新冠肺炎疫情影響，全國的日照中心及巷弄長照站都暫停開放，彰化一群阿公阿嬤在家裡也沒停學，秀傳醫療體系及秀和基金會特別為他們設計了一周五天上午的遠距上課包和課程，可以在家延續活動和學習，比在家視訊上課的孫兒們還要認真。

秀傳醫療體系指出，秀醫療體系及秀和基金會目前在彰化有2家日照中心及2個巷弄長照站，平時即安排有一些學習課程深受老人家歡迎，在新冠肺炎疫情升高，5月21日彰化縣的日照中心和巷弄長照站暫停開放，立刻啟用遠距上課，並將一周的上課包提前送達長輩家中，讓他們在家也能有彈力繩、彩色筆、圖畫紙，甚至是積木等教材，透過通訊軟體和老師及其他學員一起上課。

秀傳醫療體系副營運長陳進堂說，上線一周來，目前線上學習人數約有30位，另外還有彰秀護理之家的住民也參與，課程內容包括「歡喜彈力繩」、「畫圖水噹噹」、「幸福健康操」、「撕紙來七逃」、「水壺做運動」，都是由原來日照中心及巷弄長照站的護理師和照服員來擔任老師，設計和帶領課程進行，下周起更計畫加入志工老師，讓課程更多元。

秀傳表示，總裁黃明和每堂課也都以視訊連線關心阿公阿嬤在家學習的情形，有空也會和大家一起運動，和總裁在線上當同學，長輩們都很開心。住在福興的施菊說，原本以為日照中心停課她和先生在家會很無聊，有了視訊課程，不止有上課教材包，還到家裡教他們使用平板電腦連線，一周下來，有運動有畫圖，過得很充實。