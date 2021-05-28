快訊

加速檢驗匡列確診者 柯文哲指示：快篩陽性視同PCR確診

蘇貞昌指示紓困4.0發家庭防疫補貼 家有國小以下學童都可領

長照關閉秀傳推視訊上課 長輩在家比孫子還認真

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
全國的日照中心及巷弄長照站都因疫情暫停開放，秀傳醫療體系及秀和基金會特別為他們設計了一周五天上午的遠距上課包和課程，由護理師和照服員來擔任老師，可以在家延續活動和學習。圖／秀傳醫體系提供
全國的日照中心及巷弄長照站都因疫情暫停開放，秀傳醫療體系及秀和基金會特別為他們設計了一周五天上午的遠距上課包和課程，由護理師和照服員來擔任老師，可以在家延續活動和學習。圖／秀傳醫體系提供

新冠肺炎疫情影響，全國的日照中心及巷弄長照站都暫停開放，彰化一群阿公阿嬤在家裡也沒停學，秀傳醫療體系及秀和基金會特別為他們設計了一周五天上午的遠距上課包和課程，可以在家延續活動和學習，比在家視訊上課的孫兒們還要認真。

秀傳醫療體系指出，秀醫療體系及秀和基金會目前在彰化有2家日照中心及2個巷弄長照站，平時即安排有一些學習課程深受老人家歡迎，在新冠肺炎疫情升高，5月21日彰化縣的日照中心和巷弄長照站暫停開放，立刻啟用遠距上課，並將一周的上課包提前送達長輩家中，讓他們在家也能有彈力繩、彩色筆、圖畫紙，甚至是積木等教材，透過通訊軟體和老師及其他學員一起上課。

秀傳醫療體系副營運長陳進堂說，上線一周來，目前線上學習人數約有30位，另外還有彰秀護理之家的住民也參與，課程內容包括「歡喜彈力繩」、「畫圖水噹噹」、「幸福健康操」、「撕紙來七逃」、「水壺做運動」，都是由原來日照中心及巷弄長照站的護理師和照服員來擔任老師，設計和帶領課程進行，下周起更計畫加入志工老師，讓課程更多元。

秀傳表示，總裁黃明和每堂課也都以視訊連線關心阿公阿嬤在家學習的情形，有空也會和大家一起運動，和總裁在線上當同學，長輩們都很開心。住在福興的施菊說，原本以為日照中心停課她和先生在家會很無聊，有了視訊課程，不止有上課教材包，還到家裡教他們使用平板電腦連線，一周下來，有運動有畫圖，過得很充實。

很多家人擔心長輩因日照停課，在家會退化很快， 現在發現老人家跟停課的小朋友一樣，都可以視訊上課，甚至還可以在網路上與日照同學一起上，都十分開心，甚至比視訊上課的孫子們都要認真。

全國的日照中心及巷弄長照站都因疫情暫停開放，秀傳醫療體系及秀和基金會特別為他們設計了一周五天上午的遠距上課包和課程，由護理師和照服員來擔任老師，可以在家延續活動和學習。圖／秀傳醫體系提供
全國的日照中心及巷弄長照站都因疫情暫停開放，秀傳醫療體系及秀和基金會特別為他們設計了一周五天上午的遠距上課包和課程，由護理師和照服員來擔任老師，可以在家延續活動和學習。圖／秀傳醫體系提供
全國的日照中心及巷弄長照站都因疫情暫停開放，秀傳醫療體系及秀和基金會特別為他們設計了一周五天上午的遠距上課包和課程，由護理師和照服員來擔任老師，可以在家延續活動和學習。圖／秀傳醫體系提供
全國的日照中心及巷弄長照站都因疫情暫停開放，秀傳醫療體系及秀和基金會特別為他們設計了一周五天上午的遠距上課包和課程，由護理師和照服員來擔任老師，可以在家延續活動和學習。圖／秀傳醫體系提供
全國的日照中心及巷弄長照站都因疫情暫停開放，秀傳醫療體系及秀和基金會特別為他們設計了一周五天上午的遠距上課包和課程，由護理師和照服員來擔任老師，可以在家延續活動和學習。圖／秀傳醫體系提供
全國的日照中心及巷弄長照站都因疫情暫停開放，秀傳醫療體系及秀和基金會特別為他們設計了一周五天上午的遠距上課包和課程，由護理師和照服員來擔任老師，可以在家延續活動和學習。圖／秀傳醫體系提供
全國的日照中心及巷弄長照站都因疫情暫停開放，秀傳醫療體系及秀和基金會特別為他們設計了一周五天上午的遠距上課包和課程，由護理師和照服員來擔任老師，可以在家延續活動和學習。圖／秀傳醫體系提供
全國的日照中心及巷弄長照站都因疫情暫停開放，秀傳醫療體系及秀和基金會特別為他們設計了一周五天上午的遠距上課包和課程，由護理師和照服員來擔任老師，可以在家延續活動和學習。圖／秀傳醫體系提供
全國的日照中心及巷弄長照站都因疫情暫停開放，秀傳醫療體系及秀和基金會特別為他們設計了一周五天上午的遠距上課包和課程，由護理師和照服員來擔任老師，在家延續活動和學習。圖／秀傳醫體系提供
全國的日照中心及巷弄長照站都因疫情暫停開放，秀傳醫療體系及秀和基金會特別為他們設計了一周五天上午的遠距上課包和課程，由護理師和照服員來擔任老師，在家延續活動和學習。圖／秀傳醫體系提供

長照 新冠肺炎 停課

延伸閱讀

元大馬家捐1.6億 「同島一命」挺醫護

停課延長家長快瘋了！ 神人曝「紅綠燈」妙招輕鬆搞定小孩

停課私托不能全額退費 家長哀嚎、業者壓力大

停課幫顧兒…寵孫嬤崩潰日打7通電話 爸笑：阿嬤快離家出走

相關新聞

影／台中鞋底消毒升級2.0 各車站改「消毒毯」防疫防滑

疫情升溫，要杜絕各角落新冠病毒，台中市環保局5月19日起率先與台中火車站合作設置鞋底消毒設施，獲得許多市民支持及業者跟進...

6月起供五停二恐再延長8小時 中市再設5座淨水設備產水

中部地區再不多下點雨，台中市和北彰化自6月起，將會由原本「供五停二」再延長8小時，因應水情嚴峻，台中市政府水利局於文山及...

全台大停課營養午餐蔬菜滯銷 霧峰農會推蔬菜箱助農民

疫情嚴峻，各級學校全面停課至6月14日，原供應學校營養午餐蔬菜有近1個月的量頓失通路，需要另覓銷路；台中市霧峰區農會推出...

長照關閉秀傳推視訊上課 長輩在家比孫子還認真

受新冠肺炎疫情影響，全國的日照中心及巷弄長照站都暫停開放，彰化一群阿公阿嬤在家裡也沒停學，秀傳醫療體系及秀和基金會特別為...

力挺防疫前線！三大宗教團體贈中市5大防疫物資

新冠肺炎疫情嚴峻，佛光山、國際佛光會、中華民國佛教慈濟慈善基金會有感第一線防疫人員直接面對群眾，暴露高危險環境，主動聯繫...

防疫再升級！中市消防發揮巧思防疫救護車分艙分流

疫情嚴峻，台中市消防局第三大隊發揮巧思，以「空間分艙、人員分流」概念改裝第三大隊大里分隊防疫救護專車，在救護車後艙座位及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。