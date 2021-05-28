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力挺防疫前線！三大宗教團體贈中市5大防疫物資

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕，接受佛光山、國際佛光會、中華民國佛教慈濟慈善基金會捐贈防疫物資。圖／中市民政局提供
台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕，接受佛光山、國際佛光會、中華民國佛教慈濟慈善基金會捐贈防疫物資。圖／中市民政局提供

新冠肺炎疫情嚴峻，佛光山、國際佛光會、中華民國佛教慈濟慈善基金會有感第一線防疫人員直接面對群眾，暴露高危險環境，主動聯繫台中市長盧秀燕捐贈防疫物資。昨天物資送達台中市府，包括N95口罩、防護衣、防護鏡、防護面罩與乳膠手套等。

台中市民政局長吳世瑋表示，這次受贈物資將分別提供警察局、衛生局、區公所等第一線防疫人員使用，讓執勤人員有更充足防護裝備。

民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕受贈指出，防疫艱難時刻，需要民間與政府攜手合作，共度難關，感謝佛光山與慈濟基金會關鍵時刻提供重要防疫物資，成為市府及市民最強有力的後盾，相信在民力強大支援下，更能全力以赴守護民眾健康安全。

新冠肺炎疫情未見趨緩，防疫工作不容掉以輕心，市府各局處持續投入人力進行防疫勤務，第一線防疫同仁不分日夜執行防疫工作，這波受贈物資將分別提供警察局、衛生局、區公所等第一線防疫人員。

中市民政局統計，慈濟基金會捐贈市府防護面罩2000個、乳膠手套30000雙；佛光山則捐贈N95口罩5000個、防護衣5000件及防護鏡3000個，佛光山後續更規劃捐贈2台高效空氣消毒殺菌機，持續協助市府提升防疫措施強度。

力挺防疫前線！慈濟基金會捐贈中市府防護面罩2000個、乳膠手套30000雙。圖／中市民政局提供
力挺防疫前線！慈濟基金會捐贈中市府防護面罩2000個、乳膠手套30000雙。圖／中市民政局提供
佛光山捐贈中市府N95口罩5000個、防護衣5000件及防護鏡3000個。圖／中市民政局提供
佛光山捐贈中市府N95口罩5000個、防護衣5000件及防護鏡3000個。圖／中市民政局提供

佛光山 衛生局 新冠肺炎

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