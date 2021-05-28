防疫再升級！中市消防發揮巧思防疫救護車分艙分流

疫情嚴峻，台中市消防局第三大隊發揮巧思，以「空間分艙、人員分流」概念改裝第三大隊大里分隊防疫救護專車，在救護車後艙座位及擔架床間以透明壓克力板區隔，讓病患坐於獨立空間內；穿著全套防疫裝備執勤人員可安心使用冷氣空調，勤務結束後清潔消毒也縮短為五分鐘，結省半小時以上。執勤消防員表示，大幅減輕負擔及炎熱高溫不適。

台中市消防局長曾進財說，防疫救護車改裝的構思為全國消防單位載送新冠肺炎疑似或確診個案首創，值得其他單位借鏡參考，台中市消防局將陸續針對其他防疫專責分隊進行防疫救護車之改裝作業，以提升疫情期間艱辛的防疫救護效能，共同為市民防疫安全把關。

曾進財說明，因應新冠肺炎具高傳染性，消防隊員需穿著全套防護裝備執行救護勤務，並於勤務結束後執行消毒作業，但時序進入夏季天氣炎熱高溫，穿著全套防護裝備極其悶熱不適，於執行載送疑似或確診病患勤務後，車內裝備器材清潔消毒及再次貼上膠膜隔離相當耗時費力，因此特請第三大隊研商構思改裝防疫救護專車。

台中市消防局第三大隊說明，防疫救護專車後艙座位及擔架床間以透明壓克力板進行區劃分隔，讓病患坐於獨立空間內，執勤人員於前座駕駛艙可安心使用冷氣空調，降低因空調循環造成感染風險，減低悶熱不適感，且因使用壓克力板分隔減少稜角隙縫，勤務結束後可輕易清潔消毒，從原本貼膜需耗時40分鐘以上，大幅縮減至5分鐘以內完成，降低同仁感染風險與執勤負擔，節省時間高達半小時以上。