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防堵泰安附幼群聚擴散！中市建快速防疫部隊

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市泰安國小附幼前進指揮所篩檢泰安國小、附幼教職員、學生、家屬共426人篩檢結果。圖／台中市政府提供
台中市泰安國小附幼前進指揮所篩檢泰安國小、附幼教職員、學生、家屬共426人篩檢結果。圖／台中市政府提供

台中市西屯區泰安國小附設幼兒園群聚案今再新增4例確診，累計16人染疫。台中市長盧秀燕說，泰安附幼前進指揮所經過3天努力，為泰安國小暨附設幼兒園教職員、學生、家屬等共計426人篩檢，以「快、準」準則，迅速組建快速防疫部隊，精準防疫讓確診者及早送醫治療，避免疫情擴散，安定民心。

盧秀燕指出，台中市自疫情升高以來，「疫情在哪裡，快速防疫部隊就在那裡！」包括和平區平等國小疑似群聚、朝陽科大學生夜唱群聚，以及現在進行中的泰安附幼群聚事件，要在最短時間圍堵釐清疫情，及早找出確診案例送醫治療安定民心，「安定民心是疫情間最重要的事情！」

泰安國小附設幼兒園24日爆發群聚感染，盧秀燕當天下令成立前進指揮所，第一波先針對幼兒園師生及家長210人快篩，並匡列其他接觸者直接進行PCR檢驗；第二波再針對國小部師生及家長246人快篩，為求審慎起見，昨天進一步PCR檢驗，其中國小師生除了染疫女老師的3名子女外，其餘全數陰性。

台中市衛生局說明，尚有國小部4名學生不願接受採檢，市府已要求進行採檢，如不配合則須居家隔離，全面防堵疫情擴散。

疫情 幼兒園 台中市

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