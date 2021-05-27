陸軍36化學兵群今開進彰化市區執行消毒作業
陸軍36化學兵群今開進彰化市區執行消毒作業，彰化市市長林世賢今日上午前往部隊集結處親自向官兵表達感謝。
軍聞社報導，為配合彰化縣政府的需求，派遣重型消毒車、悍馬車及人員背負式消毒器，不畏天氣炎熱，連日進行消毒作業，針對主要道路、學校周邊及人潮較為聚集場域實施消毒。
報導指出，林世賢今日上午特別前往36化學兵群集結處，與彰化軍人服務站專員潘道生一同感謝官兵。
林世賢表示，彰化幅地大，因此特別請官兵前來，與地方政府清潔隊等單位，攜手一同進行消毒工作，市長在感謝國軍時，也特別針對假消息闢謠，強調國軍所噴灑的是1：50的稀釋消毒水，籲請國人安心。
36化學兵群指揮官陳國樑表示，此刻正值國家防疫關鍵階段，化學兵部隊持續配合地方政府防疫政策及需求，落實各項防疫作為。
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