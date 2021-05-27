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台中暖業者再捐餐 員警大啖必比登推薦草袋飯便當

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市知名餐飲業者范記金之園草袋飯老闆范家豪（右）贈送２０份招牌便當，替豐原警分局偵查隊隊長陳俊彥（左）與基層員警加油打氣。記者林佩均／攝影
台中市知名餐飲業者范記金之園草袋飯老闆范家豪（右）贈送２０份招牌便當，替豐原警分局偵查隊隊長陳俊彥（左）與基層員警加油打氣。記者林佩均／攝影

台中市暖心餐飲業者再捐餐！榮獲2020年米其林指南必比登推薦的范記金之園草袋飯，有感基層員警辛勞，老闆范家豪今帶著20份雞腿、肉排便當到台中市警察局豐原分局偵查隊，替第一線偵查員、員警加菜，替基層員警防疫期間的辛勞加油打氣。

台中市政府宣布5月22日起至6月14日，全市餐飲業禁止內用，一律實聯制外送、外帶。

范記金之園草袋飯老闆范家豪說，受疫情影響，店內業績下滑約三成，但店內原本就有外帶機制，想到第一線員警防疫辛勤，怕連吃飯的時間都沒有，臨機一動與台中市豐原警分局接洽，希望給執勤員警一份熱騰騰又好吃的便當。

今天中午，業者提供每份要價140元的肉排、雞腿便當共20份，並由范家豪親自送到豐原警分局偵查隊。對內偵查員對於能吃到「要排隊」的知名便當又驚又喜，力讚，「好吃又暖心」。

「警力有限，民力無限！」台中市豐原警分局偵查隊隊長陳俊彥說，員警配合多項防疫政策，雖然高風險卻是從警人員的職責所在，能吃到業者的打氣便當，相當感謝。

台中市知名餐飲業者范記金之園草袋飯老闆范家豪（右）贈送２０份招牌便當，替豐原警分局偵查隊隊長陳俊彥（左）與基層員警加油打氣。記者林佩均／攝影
台中市知名餐飲業者范記金之園草袋飯老闆范家豪（右）贈送２０份招牌便當，替豐原警分局偵查隊隊長陳俊彥（左）與基層員警加油打氣。記者林佩均／攝影

便當 台中市 餐飲業

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