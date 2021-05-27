南投彩蝶瀑布仍見遊客戲水 林管人員、森警勸離

全國進入第三級疫情警戒，南投縣埔里鎮彩蝶瀑布卻仍有遊客湧入戲水，引發居民不滿，質疑恐成防疫破口，疑似帶團業者僅回應「都有戴口罩」就相應不理，引爆地方怒火；南投林管處今會同警方前往查察勸離，後續將加強巡視及規勸。

彩蝶瀑布是埔里「埔霧三瀑」之一，與夢谷瀑布、觀音瀑布齊名，因瀑布水量豐沛，但水流平緩，且被山林包圍，周邊停車方便，因此常吸引民眾前往踏青戲水，但現在正值全國防疫警戒期卻還有遊客，甚至業者帶團前往，引發地方不滿。

近期有民眾在地方臉書社團「埔里人」指出，已經第3級警戒了，各地景點多封閉，卻還有遊客來彩蝶瀑布溯溪，恐成防疫破口；疑似帶團的業者也發文回應，稱都有叫客人戴口罩，但居民質疑，戲水戴口罩根本沒作用，網友也群起撻伐。

而彩蝶瀑布位在林務局埔里事業區第105林班地，轄管單位南投林區管理處發現有民眾在臉書反映，防疫期間仍有遊客到彩蝶瀑布戲水，今天立刻會同保七總隊第六大隊員警當地查察，並勸離現場民眾。

南投林管處表示，該瀑布為其轄管林班地內的天然野溪，並非林務局開設步道或是遊樂區，但考量瀑布區戲水有汙染水源疑慮，且口罩若濺濕會失去防護效果，因此會同警方前往，現場民眾經柔性勸導均已平和離開，後續將加強巡視及規勸。

此外，彩蝶瀑布入口處竟設有一處收費停車場，經查該用地為國有財產署轄管土地，將發文通知土地管理機關處理；而三級警戒期間，林管處轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道暫停開放，民眾如非必要，請暫停前往山區。