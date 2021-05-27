遊客不顧防疫到彩蝶瀑布戲水 南投林管處勸離

網友指南投縣埔里鎮彩蝶瀑布有遊客戲水，恐成防疫破口。南投林管處今天指出，戲水有污染水源疑慮，且口罩可能遭濺濕而失去防護效果，今天會同員警勸離民眾，後續加強巡視。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心25日宣布全國疫情警戒第3級延至6月14日。有網友在網路社群發文表示，仍有遊客到埔里鎮彩蝶瀑布戲水，甚至還有人著裝疑要從事溯溪活動，可能成為防疫破口。

對此，林務局南投林區管理處今天會同警政署保安警察第七總隊第六大隊前往彩蝶瀑布勸離民眾，南投林管處指出，彩蝶瀑布位於所屬埔里事業區第105林班地內，但非屬林務局開設步道或遊樂區，入口停車場為財政部國有財產署轄管土地，林管處將發文通知處理。

南投林管處表示，遊客到瀑布戲水有污染水源疑慮，且口罩可能遭水濺濕而失去防護效果，經林管處森林護管員會同保七總隊第六大隊員警前往現場柔性勸導，民眾都已平和離開，會持續加強巡視及規勸。

南投林管處指出，登山為高強度運動，過程需深度呼吸，不易全程戴口罩，正值防疫期間，山域搜救困難度高，需保障救難人員安全並珍惜醫療資源，因此，林管處所轄森林育樂場域、自然保護區域、步道及林道持續暫停開放，民眾暫勿前往山區，齊心防疫。