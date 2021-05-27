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乾旱水井枯竭26戶無水可用 民代爭取接管自來水解決

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市潭子區昌平路3段一帶住戶長年使用地下水，受乾旱影響，水井乾涸取不到水，經延長自來水管700公尺，解決無水可用問題。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區昌平路3段一帶住戶長年使用地下水，受乾旱影響，水井乾涸取不到水，經延長自來水管700公尺，解決無水可用問題。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子區東寶里昌平路3段178巷、241巷、248巷、352巷、378巷、492巷周圍住戶長年使用地下水，受乾旱影響，水井乾涸取不到水。經立委楊瓊瓔、市議員賴朝國多次與水利署、自來水公司、台中市經發局、建設局交涉協商後，今年4月底動工，今日完工通水，共26戶居民受惠，居民直呼「水啦！終於有自來水可用了！」

東寶社區發展協會總幹事江英雄表示，昌平路3段一帶原本有70餘戶使用地下水井取水，再經共同水塔將水輸送到家戶裡使用，其中部分住家也裝設自來水，目前全部使用地下水的還有20多戶。但今年因乾旱少雨，地下水井過年前已打不到水，致使用地下水的居民無水可用，只能向鄰居借水或外地買水使用，甚至還有居民被迫加裝抽水馬達，從1樓載水、打水到3樓水塔，生活不便。

楊瓊瓔今年2月得知後，偕同賴朝國議員向台中市府經發局、經濟部水利署及自來水公司第四區管理處等相關單位爭取1120萬元經費，今年4月底開始動工，今天完工通水，也讓潭子自來水普及率達99.99%。

賴朝國說，當地居民無自來水可用，又無力負擔高額管線費用，長期飲用地下水，水源及水質都不穩定。為改善民眾飲用水品質，向水利署爭取補助840萬元延管經費及台中市經發局負擔280萬元路修費用辦理改善，延長自來水管700公尺，受惠戶數26戶。

自來水公司第四區管理處副處長趙文燦表示，計畫預算爭取不易，除水利署支持納入計畫外，也感謝台中市政府免收路修費，降低施工成本才能促成。

地下水 台中市 水利署

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