無人機消毒台中泰安國小操場 減出勤人力負擔

台中市政府環境保護局今天與佐翼科技有限公司合作，使用無人機消毒台中市西屯區泰安國民小學操場、遊憩設施，擴大消毒覆蓋面，未來希望減少各區隊出勤人力負擔。

泰安國小附設幼兒園女廚工一家4口確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）後，陸續已有幼兒園教職員、教職員家人及泰安國小學童確診，累計已15人。

中市府昨天重啟泰安國小附幼前進指揮所，將全面核酸檢測（PCR）國小部師生約200多人，環保局上午與佐翼合作以無人機環境消毒。

陳姓飛手說，佐翼成立初衷是體恤偏遠地區學校校工無法兼顧環境維護及防疫消毒，應用無人機省時、省力優點，消毒校園空曠場所如操場、遊憩區等。

環保局長陳宏益表示，試行無人機空中作業，半小時內消毒完成操場及休憩區，效率良好。未來如果有適合場域，將適時運用，減少各區隊出勤人力負擔。

陳宏益說，無人機使用一般漂白水稀釋安全藥劑，可有效消毒又非常安全，再次呼籲市民落實「常洗手、勤消毒、口罩不離口、聚會別找我」。