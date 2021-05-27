高溫無雨 布袋蓮大爆發包商清除分身乏術

天氣炎熱無雨，全台布袋蓮大爆發，彰化縣各大排水長滿布袋蓮，彰化縣肉品市場以東的溪湖排水變綠色水道，鎮公所急叩縣政府包商幫忙，今、明兩天清理長約300公尺布袋蓮，鎮公所進一已要求縣政府請包商加派人力，往下游清除1200公尺布袋蓮。

溪湖排水長約1.5公里，半個月前水面長草、漂著浮萍，但短短十餘天，水面植物已被強勢物種布袋蓮取代，少數布袋蓮已開花，陽光下油綠發亮，變成綠色水道。

包商表示，今年天氣炎熱，布袋蓮生長快速，又因為沒下雨，各大排水的水流停滯，布袋蓮沒被沖到淡鹹交界出海口被「鹹」死，全部停在原處，造成不只溪湖鎮、彰化縣，全台排水渠道的布袋蓮都大爆發，光是埔鹽鄉布袋蓮就費時半個月才清完。

包商的清除經驗，布袋蓮大概每7年一次生長爆發，每次清除總會遺落極少數種子和幼株，經過數年繁衍才長滿水道。今年特別嚴重，原因就是無雨，沒雨水沖走布袋蓮，承包清淤的包商都忙得不可開交。