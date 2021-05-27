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高溫無雨 布袋蓮大爆發包商清除分身乏術

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠監督清除溪湖排水布袋蓮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠監督清除溪湖排水布袋蓮。記者簡慧珍／攝影

天氣炎熱無雨，全台布袋蓮大爆發，彰化縣各大排水長滿布袋蓮，彰化縣肉品市場以東的溪湖排水變綠色水道，鎮公所急叩縣政府包商幫忙，今、明兩天清理長約300公尺布袋蓮，鎮公所進一已要求縣政府請包商加派人力，往下游清除1200公尺布袋蓮。

溪湖排水長約1.5公里，半個月前水面長草、漂著浮萍，但短短十餘天，水面植物已被強勢物種布袋蓮取代，少數布袋蓮已開花，陽光下油綠發亮，變成綠色水道。

包商表示，今年天氣炎熱，布袋蓮生長快速，又因為沒下雨，各大排水的水流停滯，布袋蓮沒被沖到淡鹹交界出海口被「鹹」死，全部停在原處，造成不只溪湖鎮、彰化縣，全台排水渠道的布袋蓮都大爆發，光是埔鹽鄉布袋蓮就費時半個月才清完。

包商的清除經驗，布袋蓮大概每7年一次生長爆發，每次清除總會遺落極少數種子和幼株，經過數年繁衍才長滿水道。今年特別嚴重，原因就是無雨，沒雨水沖走布袋蓮，承包清淤的包商都忙得不可開交。

溪湖鎮長黃瑞珠說，今年排水雜草特別茂盛，3個星期前她找水利資源處出動包商清除，1個星期後長出布袋蓮，她又請水資處找包商清理，事隔兩周，布袋蓮塞滿水道，雖然布袋蓮有吸附水中汙染物質的功能，但嚴重影響水流和卡住廢棄物，河道水質反而惡化，希望縣政府能調度包商趕快清理溪湖排水3/4的布袋蓮。

彰化縣各大排水布袋蓮大爆發，包商清除分身乏術。記者簡慧珍／攝影
彰化縣各大排水布袋蓮大爆發，包商清除分身乏術。記者簡慧珍／攝影

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