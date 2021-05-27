和美鎮30日「送肉粽」惹議 喪家配合防疫允停辦

彰化縣和美鎮30日有1場「送肉粽」儀式，目前為第3級防疫警戒，鎮民認為應停辦。彰化縣政府今天表示，經與承辦宮廟、喪家溝通，家屬配合防疫上午承諾停辦，縣府會追蹤後續。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，中央流行疫情指揮中心25日宣布全國疫情警戒第3級延至6月14日，多項防疫措施其中包含宗教寺廟場所暫停開放民眾進入、宗教集會活動暫停辦理、殯葬暫停公祭，喪家及業者辦理家祭須做好防疫。

和美鎮竹營里1張送煞儀式公告近日廣為流傳，內容表示30日下午起舉辦「送肉粽」儀式，預計當天晚間10時30分到晚間11時做完法事送上貨車，將從和美鎮德園街出發，車輛沿路經德美路、中正路、中華路至出海口，完成送煞科儀，請沿途居民這段時間勿在外逗留。

許多居民認為，第3級警戒禁止宗教儀式，「送肉粽可以嗎？」要求延後或取消儀式。對此，和美鎮竹營里長王金英透過臉書（Facebook）表示，喪家擇定30日上午辦出殯儀式，下午送煞科儀為喪事延伸，應不屬宗教集會，喪家認為整個辦完才算喪事圓滿。

王金英說，送煞儀式是亡者家屬委託法師辦理，不是里辦公處辦理，里辦公處只是幫忙公告。當天下午2時到下午6時在德美公園北側為普渡法事，祭拜「好兄弟及地基主」；當天晚間6時到晚上11時為送煞法事；預計當天晚間10時30分到晚上11時結束法事送煞出海。

王金英表示，法會參加人數不會超過戶外10人以上的規定，當天下午做法事時段法師及助手約7人到8人，送煞出海則為10多人分搭不同車輛，據法師轉述法事期間一定會配合防疫規定並全程戴口罩。

彰化縣政府民政處指出，有居民認為「送肉粽」為民間習俗，應視為殯葬儀式的延伸，但這次喪家委託宮廟辦理跳鍾馗、普渡等，縣政府認定屬宗教活動，經與廟方、喪家溝通，家屬今天上午承諾停辦，縣府將持續追蹤後續，若偷偷辦理將依法開罰。