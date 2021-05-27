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屎滿為患三不管？台中長春公園公廁上封條禁用無效

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議員鄭功進表示，接獲多位民眾陳情，南區長春國民運動中心室外公園唯一的公共廁所，因停水停用，但幾乎每一間廁所，依舊被不明人士「上好、上滿」。圖／鄭功進提供
台中市議員鄭功進表示，接獲多位民眾陳情，南區長春國民運動中心室外公園唯一的公共廁所，因停水停用，但幾乎每一間廁所，依舊被不明人士「上好、上滿」。圖／鄭功進提供

疫情升溫又缺水，國民運動中心被迫暫停營業，台中市議員鄭功進表示，接獲多位民眾陳情，南區長春國民運動中心室外公園唯一的公共廁所，因停水停用，但幾乎每一間廁所，依舊被不明人士「上好、上滿」，沒水加上無人管理，大量蚊蠅滋生。

鄭功進表示，防疫視同作戰，全市疫情期間，除了強化消毒作業，針對公廁衛生維護不應草率馬虎。依據台中市建設局公園科的最新統計數據，現有公園約有175處的公共廁所。截止今日為止，並沒有其他的公園公廁有封閉的情事，就只有南區長春公園發生這樣的事。

台中市建設局指出，全市所屬公園、綠地、廣場、園道等附屬公廁，目前全數正常對外開放營運，並加強廁間清潔、防疫管理及抗旱停供水期間設置水桶補水等作為。目前每天至少清潔3次以上，也適時補充各項所需設備設施；另派員於重點公園加強走動式宣導。

建設局說， 經查該公廁係屬台中市運動局權管長春運國民動中心附屬廁所。

台中市運動局說，5月15日起關閉長春國民運動中心等運動場館，其附屬廁所也已配合中央防疫政策封閉，但封閉後仍有部分民眾擅自進入使用，才造成環境不佳，已立即請長春公園管理單位清潔，並再加強警示封閉。

台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡表示，疫情來勢洶洶，公共區域的環境衛生維護，本來就應該採取更高標準的清潔SOP，再加上公廁旁的正義街短短200公尺內，就有長春、信義兩座福德祠，雖然目前廟內不開放參香，仍有不少地方民眾，會刻意繞到廟門前去行個禮求平安，市府貿然將旁邊的公廁斷水停用，不僅讓周邊的住戶，少了一處可以洗手的地點，同時變相讓車站周邊的遊民，直接到廟亭周邊隨處便溺，造成更多的環境問題。

王姓民眾指出，依據現場浴廁清潔檢查表的記錄顯示，該處最後一次的定期清潔維護，是在本月15日上午，足見環境缺乏清潔維護的時間很久，如果連最基本的公園廁所都疏於清理，放任穢物滿地、垃圾堆積，明顯就是造成地方新的髒亂點。

台中市議員鄭功進表示，接獲多位民眾陳情，南區長春國民運動中心室外公園唯一的公共廁所，因停水停用，但幾乎每一間廁所，依舊被不明人士「上好、上滿」。圖／鄭功進提供
台中市議員鄭功進表示，接獲多位民眾陳情，南區長春國民運動中心室外公園唯一的公共廁所，因停水停用，但幾乎每一間廁所，依舊被不明人士「上好、上滿」。圖／鄭功進提供
王姓民眾指出，依據現場浴廁清潔檢查表的記錄顯示，該處最後一次的定期清潔維護，是在本月15日上午，足見環境缺乏清潔維護的時間很久。圖／鄭功進提供
王姓民眾指出，依據現場浴廁清潔檢查表的記錄顯示，該處最後一次的定期清潔維護，是在本月15日上午，足見環境缺乏清潔維護的時間很久。圖／鄭功進提供
南區長春國民運動中心室外公園唯一的公共廁所，因停水停用，但幾乎每一間廁所仍有民眾使用，沒水加上無人管理，大量蚊蠅滋生。圖／鄭功進提供
南區長春國民運動中心室外公園唯一的公共廁所，因停水停用，但幾乎每一間廁所仍有民眾使用，沒水加上無人管理，大量蚊蠅滋生。圖／鄭功進提供

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