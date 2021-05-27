屎滿為患三不管？台中長春公園公廁上封條禁用無效

疫情升溫又缺水，國民運動中心被迫暫停營業，台中市議員鄭功進表示，接獲多位民眾陳情，南區長春國民運動中心室外公園唯一的公共廁所，因停水停用，但幾乎每一間廁所，依舊被不明人士「上好、上滿」，沒水加上無人管理，大量蚊蠅滋生。

鄭功進表示，防疫視同作戰，全市疫情期間，除了強化消毒作業，針對公廁衛生維護不應草率馬虎。依據台中市建設局公園科的最新統計數據，現有公園約有175處的公共廁所。截止今日為止，並沒有其他的公園公廁有封閉的情事，就只有南區長春公園發生這樣的事。

台中市建設局指出，全市所屬公園、綠地、廣場、園道等附屬公廁，目前全數正常對外開放營運，並加強廁間清潔、防疫管理及抗旱停供水期間設置水桶補水等作為。目前每天至少清潔3次以上，也適時補充各項所需設備設施；另派員於重點公園加強走動式宣導。

建設局說， 經查該公廁係屬台中市運動局權管長春運國民動中心附屬廁所。

台中市運動局說，5月15日起關閉長春國民運動中心等運動場館，其附屬廁所也已配合中央防疫政策封閉，但封閉後仍有部分民眾擅自進入使用，才造成環境不佳，已立即請長春公園管理單位清潔，並再加強警示封閉。

台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡表示，疫情來勢洶洶，公共區域的環境衛生維護，本來就應該採取更高標準的清潔SOP，再加上公廁旁的正義街短短200公尺內，就有長春、信義兩座福德祠，雖然目前廟內不開放參香，仍有不少地方民眾，會刻意繞到廟門前去行個禮求平安，市府貿然將旁邊的公廁斷水停用，不僅讓周邊的住戶，少了一處可以洗手的地點，同時變相讓車站周邊的遊民，直接到廟亭周邊隨處便溺，造成更多的環境問題。