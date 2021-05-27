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好貴的代價 草屯垃圾清運終有廠商得標 單價暴漲1倍

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
草屯鎮垃圾轉運站累積5萬公噸，終於有廠商得標，第一年將清運1萬2千多公噸垃圾。圖／南投縣環保局提供
草屯鎮垃圾轉運站累積5萬公噸，終於有廠商得標，第一年將清運1萬2千多公噸垃圾。圖／南投縣環保局提供

草屯鎮垃圾轉運站去年11月大火，環保署和南投縣政府、水利署討論垃圾去化，由南投縣環保局4度招標卻都流標，最近第五度招標，處理費單價提高到為7350元，幾乎原本3675兩倍，才終於有廠商承攬，預計1年內處理1萬2690公噸，逐步去化5萬公噸的垃圾量。

南投縣環保局副局長林隆儒說，南投縣奉中央命令在93年停建焚化廠，垃圾皆須外運至外縣市處理，但因外縣市焚化廠設備老舊、且近年逐步減少或停止收南投縣垃圾，造成南投縣垃圾堆置日益嚴重。草屯鎮垃圾轉運站、名間鄉垃圾掩埋場相繼發生火災，更凸顯問題嚴重。

為儘速移除草屯垃圾，環保局辦理4次招標作業，但都沒有廠商投標而流標。環保局逐步提高垃圾處理單價，從原先每公噸3675元，提高至4900元（含垃圾載運），廠商還是沒有意願。

為處理草屯堆置垃圾及配合鳥嘴潭人工湖興建計畫，環保局廣邀國內焚化廠代操作處理廠商參與投標及議價，最近終於由信鼎技術服務股份有限公司得標，預計處理1萬2690公噸垃圾，每噸垃圾處理費為7350元。

水利署補助3億元垃圾移除經費，計畫2022年底將垃圾全部移除，第一次招標僅處理1萬2690公噸，其餘3萬多公噸垃圾能否如期清理完畢，仍是高難度挑戰。南投縣政府希望環保署出面組成「垃圾處理國家隊」，協調各縣市統一調度，才能解決國內的垃圾處理問題。

草屯鎮垃圾轉運站累積5萬公噸，終於有廠商得標，第一年將清運1萬2千多公噸垃圾。圖／南投縣環保局提供
草屯鎮垃圾轉運站累積5萬公噸，終於有廠商得標，第一年將清運1萬2千多公噸垃圾。圖／南投縣環保局提供

水利署 環保署

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