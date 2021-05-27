疫情中的喜訊 台中霧峰的香米豐收囉！

正當大家因為疫情而煩惱時，台中市霧峰區農會卻傳來「香米豐收囉！」的好消息，總幹事事黃景建說，在妥善調節烏溪和地水下灌溉，以及沒有風雨干擾下，反而成就了今年的豐收，農民昨天起已進行收割。

黃景建說，尤其令人欣喜的是，在堅持推廣友善耕作之下，利用黑翅鳶除害蟲和野鼠耕種的有機農作面積今年已達60公頃，非常有利於農田保持地雨，恢復生機，逐年來受到消費者的喜愛，未來還會進一步擴推廣。

他說，霧峰區農會契作面積有600公頃，分別是400公頃的香米和200公頃的蓬萊米，這次都大豐收，產量高於以往平均值一成以上。他感謝行政院農業委員會農田水利署南投管理處在調節水源上的協助，才能讓農作得以在不浪費1滴水之下順利成長，還能豐收。