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十軍團化學兵今明彰化市大清消 市長：稀釋漂白水免憂

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
陸軍第10軍團36化學兵預計今明兩天到彰化市協助全市清消。記者林敬家／攝影
陸軍第10軍團36化學兵預計今明兩天到彰化市協助全市清消。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情在各地蔓延，彰化市也有災情，陸軍第10軍團36化學兵，繼前往田中鎮及員林市等地執行清潔消毒任務之後，今明兩天移師彰化市進行清潔消毒。彰化市長林世賢表示，消毒期間，民眾可將家中晾曬在外的衣物收進家中，關好門窗以免沾到消毒液；置於室外的寵物先暫時安置其他地方。

林市長強調，使用的消毒液是採用市售漂白水1比50稀釋而成的，主要功能為殺菌，對人體絕對不會造成直接傷害，民眾大家放心。

化學兵協助清潔隊清潔消毒工作今天上午展開，共動員了2部大型消毒車、2輛悍馬車暨8組共16名的步兵；清消時間分別是5月27日早上9時至11時30分、下午2時至5時30分；5月28日上午9時至11時30分。

由於彰化市全市共73里、幅員極為廣大，此次國軍出動協助彰化市的區域，主要是針對疫情確診的足跡地大範圍週邊及主幹道進行消毒，同時也消毒學校與週遭道路為主。

陸軍第10軍團36化學兵今天到彰化市協助全市清消。記者林敬家／攝影
陸軍第10軍團36化學兵今天到彰化市協助全市清消。記者林敬家／攝影
陸軍第10軍團36化學兵今天到彰化市協助全市大清消。記者林敬家／攝影
陸軍第10軍團36化學兵今天到彰化市協助全市大清消。記者林敬家／攝影

疫情 新冠肺炎 寵物

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