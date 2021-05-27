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十軍團化學兵今明彰化市大清消 市長：稀釋漂白水免憂
新冠肺炎疫情在各地蔓延，彰化市也有災情，陸軍第10軍團36化學兵，繼前往田中鎮及員林市等地執行清潔消毒任務之後，今明兩天移師彰化市進行清潔消毒。彰化市長林世賢表示，消毒期間，民眾可將家中晾曬在外的衣物收進家中，關好門窗以免沾到消毒液；置於室外的寵物先暫時安置其他地方。
林市長強調，使用的消毒液是採用市售漂白水1比50稀釋而成的，主要功能為殺菌，對人體絕對不會造成直接傷害，民眾大家放心。
化學兵協助清潔隊清潔消毒工作今天上午展開，共動員了2部大型消毒車、2輛悍馬車暨8組共16名的步兵；清消時間分別是5月27日早上9時至11時30分、下午2時至5時30分；5月28日上午9時至11時30分。
由於彰化市全市共73里、幅員極為廣大，此次國軍出動協助彰化市的區域，主要是針對疫情確診的足跡地大範圍週邊及主幹道進行消毒，同時也消毒學校與週遭道路為主。
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