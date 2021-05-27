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影／台中緊急向民航局申請空域 無人機消毒泰安國小

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
西屯區泰安國小附設幼兒園昨天新增8例確診個案，台中市環保局今天首度嘗試與科技公司合作，再運用無人機由上而下消毒校園內操場、遊憩設施，立體擴大消毒覆蓋面，避免疫情擴散。圖／台中市環保局提供
西屯區泰安國小附設幼兒園昨天新增8例確診個案，台中市環保局今天首度嘗試與科技公司合作，再運用無人機由上而下消毒校園內操場、遊憩設施，立體擴大消毒覆蓋面，避免疫情擴散。圖／台中市環保局提供

台中市西屯區泰安國小附設幼兒園昨天新增8例確診個案，市長盧秀燕針對國小部師生約200多人，完成全面升級進行PCR檢驗，環保局24日起連續3天派員加強校園周邊環境清消，今天首度嘗試與科技公司合作，再運用無人機由上而下消毒校園內操場、遊憩設施，立體擴大消毒覆蓋面，避免疫情擴散。

台中市環保局長陳宏益說，市議員張瀞分曾帶他到豐原無人機設備大廠，當時對農業噴藥使用印象深刻，24日晚上和副局長陳政良討論覺得防疫可行，與台南協助農民噴藥的佐翼科技公司聯繫，他們看到新聞報導西屯泰安國小附幼群聚感染事件，他們也想運用所長為社會盡一份心力，讓師生及居民都安心，更藉此拋磚引玉，號召更多人加入防疫陣線。

陳宏益說，朝陽科大和平等國小設立前進指揮所快篩站，沒有陽性個案，但泰安國小有驗出PCR陽性個案，特別是前進指揮所的快篩區的消毒，人力接近消毒不安心，想到可利用科技，這次連夜申請民航局核准，獲得空域使用權，核准1小時，利用3台大型無人機消毒。

無人機飛手陳先生說，公司一開始應用無人機省時省力的優點，可針對校園空曠場所如操場、遊憩區等空間進行消毒工作。今天使用的無人機可裝載10公升消毒水，每次可消毒範圍約1000平方公尺，只要短短10分鐘即可輕鬆完成大面積消毒作業。

環保局長陳宏益表示，隨著疫情逐漸升溫，透過這次合作導入科技消毒設備，提前掌握未來面對各類場域的消毒方式，確有其必要性，這次試行無人機空中消毒結果，半小時內可以迅速完成校園內操場及休憩區、快篩區、報到區等近1萬平方公尺的消毒作業，消毒效率良好，未來如有適合場域可運用此方式消毒，配合各區隊出勤人力機具的平面作業，完成3D立體整合清消工作。

台中市環保局說，疫情爆發以來，防疫消毒大隊5月14日起至今已動員2736人次，背負式水霧機1000台次，出動水霧式消毒車73車次、霧砲車8車次，每天在烈日之下穿梭大街小巷進行消毒工作，未來會持續站在守護環境安全的第一線，善用科技工具提升環境清消效率。

陳宏益說，這次無人機使用一般漂白水稀釋到更安全藥劑濃度只有50ppm，和霧炮車一樣，只對病毒有效，非常安全，並再次呼籲市民落實4個防疫重點，「常洗手、勤消毒、口罩不離口、聚會別找我」，全民齊心抗疫守護家園。

西屯區泰安國小附設幼兒園昨天新增8例確診個案，台中市環保局今天首度嘗試與科技公司合作，再運用無人機由上而下消毒校園內操場、遊憩設施，立體擴大消毒覆蓋面，避免疫情擴散。圖／台中市環保局提供
西屯區泰安國小附設幼兒園昨天新增8例確診個案，台中市環保局今天首度嘗試與科技公司合作，再運用無人機由上而下消毒校園內操場、遊憩設施，立體擴大消毒覆蓋面，避免疫情擴散。圖／台中市環保局提供
西屯區泰安國小附設幼兒園昨天新增8例確診個案，台中市環保局今天首度嘗試與科技公司合作，再運用無人機由上而下消毒校園內操場、遊憩設施，立體擴大消毒覆蓋面，避免疫情擴散。圖／台中市環保局提供
西屯區泰安國小附設幼兒園昨天新增8例確診個案，台中市環保局今天首度嘗試與科技公司合作，再運用無人機由上而下消毒校園內操場、遊憩設施，立體擴大消毒覆蓋面，避免疫情擴散。圖／台中市環保局提供

疫情 台中市

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