三級警戒延長！流動攤商沒收入 房貸、租金負擔吃老本

國內新冠肺炎疫情嚴峻，夜市攤商衝擊大，已有流動攤販業者將近半個月沒收入，房貸、租金等壓力重，苦不堪言，中央日前又宣布全國三級警戒延長到6月14日，彰化一名高姓攤商業者賣的杏包菇無處去，索性將40大包每包5斤重的杏鮑菇全數捐給彰化家扶中心，將沉重壓力轉換為正面的力量。

高姓業者炸杏包菇攤經營10多年，主要跑各地校慶、園遊會、廟會，假日也在鹿港商圈租地方營業，但這兩周所有活動、市集都暫停，現在的鹿港小鎮幾乎沒有觀光客，收入頓失，她說，每月租金要3萬元，又要負擔房貸，兩名就學子女也需要照顧，現在沒生意做，日常開銷還是必要，等於是吃老本。

她也說，即便去年底國旅爆發，但整體業績已不如以往，這半個月以來收入幾乎是零，擔心再繼續下去，真的必須收一收不做了。

高姓業者原本以為5月29日就可以開始營業，訂購學校就業博覽會及校慶擺攤要用的杏包菇食材，沒想到禁令臨時又延長，所有活動再度取消，她昨天乾脆將杏鮑菇分裝成130小包，送給彰化家扶中心，她說，沒用也是浪費掉，希望嘉惠其他人。家扶昨也陸續分送給彰化市、芬園、和美、鹿港、伸港、線西、福興與秀水等鄉鎮家庭。