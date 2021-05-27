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久旱不雨中市椪柑災損 每公頃補助7.5萬元

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
今年因乾旱少雨，造成台中市椪柑果樹葉片萎凋、著果差。圖／台中市政府提供
今年因乾旱少雨，造成台中市椪柑果樹葉片萎凋、著果差。圖／台中市政府提供

今年因乾旱少雨，造成台中市椪柑果樹葉片萎凋、著果差，台中市政府農業局向行政院農委會爭取現金救助，農委會昨日公告台中市為椪柑「辦理農業天然災害現金救助地區」，每公頃救助75000元，農民自即日起至6月25日可向受災地區公所申報，另市府加碼補助生產資材每公頃1萬元，幫助農民度過難關。

農業局長蔡精強表示，台中市椪柑種植面積1380公頃，主要栽培在豐原、東勢、石岡、潭子及北屯等區，今年因受3至5月高溫乾旱，造成植株葉片萎凋、偏小、黃化，著果率不佳，經市府、農委會台中區農業改良場及農糧署中區分署台中辦事處現勘，確認損害率達救助標準，並由農委會公告台中市為「辦理3至4月高溫乾旱農業天然災害現金救助地區」。

蔡精強說，受損椪柑農友自即日起至6月25日可攜帶國民身分證、存款簿及土地登記謄本向受災地區公所提出申請；非土地所有權人者，應再檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，假日不受理。

此外，基於防疫考量，農友可備妥相關文件後，以傳真、郵寄或電子郵件等方式向所在地公所申報。

台中市 農委會 椪柑

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