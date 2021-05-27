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鎖定疫情宅經濟 南投仁愛農會推「防疫蔬菜箱」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉農會推出「防疫蔬菜組合箱」，一推出就引發搶訂，近期加緊包裝出貨。圖／仁愛鄉農會提供
南投縣仁愛鄉農會推出「防疫蔬菜組合箱」，一推出就引發搶訂，近期加緊包裝出貨。圖／仁愛鄉農會提供

全台進入第3級疫情警戒，中央呼籲民眾少出門，但不少家庭仍有開伙需求，南投縣仁愛鄉農會推出「防疫蔬菜組合箱」，由農會把關藥檢，並從產地直送到府，就算宅在家也能吃到新鮮又安全的蔬果，一推出就引發搶訂，很受消費者青睞。

仁愛農會指出，國內疫況嚴峻，不少民眾待在家防疫，但多數家庭仍有用餐需求，而為降低染疫風險，減少去市場的頻率，只是菜買多放久就不新鮮，叫外送也難免吃到膩，農會因此看準「宅經濟」促銷在地新鮮蔬果，推出「防疫蔬菜組合箱」。

而「居家防疫蔬菜箱」依民眾普遍喜好配置當季新鮮蔬果，有高山高麗菜1顆約2.5公斤、敏豆1包約600公克、櫛瓜6條約1.5公斤、彩色甜椒4粒約1公斤、牛番茄8至10粒約1公斤，總重6.6公斤，自取價500元，冷藏配送為699元。

仁愛農會推廣部表示，疫情突擴大衝擊觀光及各產業，為因應在家防疫，農產品銷售模式也須改變，因此嘗試推出「蔬菜箱」，並強化藥檢合格才配送，讓消費者在家也能吃到新鮮安全的高冷蔬菜，同時幫助高山農民維持蔬果農作正常出貨。

沒想到，「防疫蔬菜組合箱」推出後，消費者接受度頗高，不少訂單來自雙北地區，近期農會已加緊包裝出貨，且因市場反應不錯，決定持續推出，蔬菜箱品項將視農作物產期機動調整，讓消費者吃到新鮮時令蔬果。洽詢電話：049-2920480。

南投縣仁愛鄉農會推出「防疫蔬菜組合箱」，消費者宅在家也能吃到新鮮又安全的蔬果。圖／仁愛鄉農會提供
南投縣仁愛鄉農會推出「防疫蔬菜組合箱」，消費者宅在家也能吃到新鮮又安全的蔬果。圖／仁愛鄉農會提供

農會 疫情 農民

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