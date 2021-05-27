三級警戒！彰化公告30日送肉粽 縣府：現禁宗教活動

新冠肺炎疫情嚴峻 ，全國防疫三級警戒，中央疫情只會中心昨再宣布婚宴或公祭不能舉辦，各種宗教活動也禁止，但彰化縣和美鎮卻傳出本月30日下午2時到晚間11時，要舉辦「送吊煞（送肉粽）」科儀，對此彰化縣政府民政處說，宗教活動現在一律禁止，目前正與喪家溝通中。

送肉粽公告在LINE群組轉傳，有網友問，現在三級警戒，已經禁止宗教儀式了，「送肉粽可以嗎？」彰化縣衛生局指出，依規定戶外活動需在10人以下，並全程需戴口罩，但送吊煞科儀屬宗教活動，已轉民政處處理。

送肉粽公告地圖內容為本月月30日下午2時到晚間11時，將從和美鎮德美路、德園街口的德美公園出發，預計晚間10時30分至11時許做完法事，儀式結束就送上貨車，沿著德美路、中央路、中正路、中華路至出海口，完成送煞科儀，請沿途居民在該段時間勿在外逗留，以防沖犯。

民政處表示，目前規定禁止有所類型宗教活動，送吊煞科儀數「宗教活動」非「戶外活動」，所以依規定是不能舉辦，上午緊急與喪家聯繫、溝通，目前處理中。