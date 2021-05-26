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影／急封疫情破口！南投警積極查處5業者 縣府裁罰30萬

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣全面稽查八大行業等高風險場所，取締5家違法養生館、按摩店、私人招待所，提報依最高罰鍰30萬元。圖／南投縣警局提供
南投縣全面稽查八大行業等高風險場所，取締5家違法養生館、按摩店、私人招待所，提報依最高罰鍰30萬元。圖／南投縣警局提供

南投縣今天沒有新增新冠肺炎確診病例，縣長林明溱表示，社區防線已經被攻破，病毒侵入社區，縣府決定對於5家八大行業業者心存僥倖、只求私利的做法，將從重最高裁罰30萬元，建設處並宣示，若再犯一定斷水斷電、撤銷執照，絕不容許業者挑戰公權力，成為防疫的破口。

南投縣警局長呂新財表示，從5月15日到25日，南投縣動員警力1523人次，全面稽查八大行業等高風險場所，取締違法養生館、按摩店、私人招待所，尤其運用科技偵查技巧，比照偵辦重大刑案方式，「一家一家查、一個一個辦」，共取締5家業者及私人場所，其中四家屬八大行業，提報建設處及衛生局裁罰最高罰鍰。

南投建設處長李正偉指出，這5家業者分別包括草屯足XX足底按摩、草屯泰X悅養生館、草屯X天地舒壓館、草屯越X美容坊及1家鐵皮屋私人場所，都是在5月16日公告八大行業停止營業後，違規「偷偷營業」，對於違法的業者，一律依傳染病防治法最高的30萬開罰，避免再有不法業者成為防疫的破口。

呂新財並說，破壞政府的防疫政策，是防疫工作的罪人，配合建設處、衛生局人員總計25、26日兩天已稽查51家，對於少數業者只求私利，會持續不定時、不定點且密集查察，不容許業者挑戰公權力，並鼓勵民眾檢舉業者違法行為，共同維護縣民的健康與安全。

南投縣全面稽查八大行業等高風險場所，取締5家違法養生館、按摩店、私人招待所，提報依最高罰鍰30萬元。圖／南投縣警局提供
南投縣全面稽查八大行業等高風險場所，取締5家違法養生館、按摩店、私人招待所，提報依最高罰鍰30萬元。圖／南投縣警局提供
南投縣全面稽查八大行業等高風險場所，取締5家違法養生館、按摩店、私人招待所，提報依最高罰鍰30萬元。圖／南投縣警局提供
南投縣全面稽查八大行業等高風險場所，取締5家違法養生館、按摩店、私人招待所，提報依最高罰鍰30萬元。圖／南投縣警局提供

八大行業 衛生局 按摩

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