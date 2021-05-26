台灣大道市府站北側站體施工 彩繪台中國際會展中心
全國三級警戒延長至6月14日，防疫升級但市政工作持續，台中市建設局今天起將彩繪台灣大道市政府北側（往國道一號、台中交流道方向）公車站體，畫出「台中國際會展中心」意象，今天起至6月13日9點至16點日間施工，分三區域彩繪。
台中國際會展中心2019年3月開工，分展覽棟及會議棟兩場館，目前正施作展覽棟結構體與地下層結構體，以及會議棟地下室開挖與結構體。
建設局長陳大田表示，這是重要市政建設，要讓市民欣賞會展中心的建築意象，與達欣工程合作，以彩繪方式呈現在市府站北側公車站體。
陳大田說，這次彩繪施工將站體分左、右各三區塊、共六區塊施作，每一區塊預計彩繪三天，完工後將成為台中市吸睛新亮點。
今天起至6月4日先影響慢車道一線道，6月5日起至13日彩繪優化公車道，公車會依據彩繪區調整停靠。
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