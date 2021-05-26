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狂燒8天燒毀5.4公頃 谷關馬崙山森林大火終於撲滅了
台中市谷關七雄之一的馬崙山5月19日傳出森林火災，火勢延燒8天，共出動森林護管員470人次，空勤直升機出動16架次，投水68噸，陸空聯合搶救，終於在今天中午12點撲滅火勢，延燒面積達5.4公頃。
馬崙山5月19日傳出森林火災，火場為八仙山事業區第102林班地，為二葉松針闊葉混淆林，油脂豐富，且地面腐質層堆積厚達50公分，林火較易燃燒，為控制火場範圍，避免持續擴大，共出動森林護管員470人次，森林護管員連日頂著炎熱高溫及濃煙持續穿梭山林火場救火，共開闢1000公尺防火線。
另外，空勤直升機共出動16架次，投水68噸，並空投糧食等物資600公斤，為提升救火能量，空投閉口式水囊4顆，共4噸水量，供地面救火人員處理火煙。
東勢林管處表示，近兩日下午山區降雨，提高地表燃料濕度，昨天經空勤總隊出動直升機空中勘察，發現仍有煙點，經由地面救火人員進行火場巡查及煙點處理後，昨火勢已獲控制，今天中午12點撲滅火勢，延燒面積5.4公頃。
東勢林管處呼籲民眾登山落實無痕山林，切勿生火野炊，以免發生森林火災。
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