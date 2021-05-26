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雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

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南投國姓九份二山堰塞湖變胖了 村民仍盼鋒面快來

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉前天豪雨挹注九份二山地區堰塞湖，幾近乾枯的堰塞湖溢洪道有潺潺水源流出。圖／讀者提供
南投縣國姓鄉前天豪雨挹注九份二山地區堰塞湖，幾近乾枯的堰塞湖溢洪道有潺潺水源流出。圖／讀者提供

近期受午後對流雲系發展旺盛影響，南投縣國姓鄉前天降下瞬間豪雨，九份二山地區累積雨量更一口氣達150毫米，也讓日漸乾枯的2座堰塞湖變胖了，水位回升約1公尺，有助於當地南港社區供水，居民開心，但仍盼天公作美再多下一些。

國姓南港社區約有300多個住戶，供水仰賴簡易自來水，水源則取自九份二山堰塞湖溢流水，但因今年久旱不雨，全台旱情嚴峻且持續加劇，當地堰塞湖也面臨嚴重乾旱，湖水日漸乾枯，也影響當地民生用水，為因應水情只好祭出分區供水。

南港村長洪永鎮指出，今年乾旱實在太嚴重，堰塞湖溢流水逐漸乾枯，管理員只好不斷上山巡水頭，為長期抗戰當地從4月就以供一休一的方式，輪流來提供居民用水，但因旱象持續未解，部分地勢較高的住戶已沒水可用，只能另尋水源。

不過，前天受鋒面接近及午後對流雲系發展旺盛影響，國姓鄉山區突然下起大雨，尤其九份二山地區的累積雨量高達150毫米，是去年入冬以來的最大降雨，不僅為農作物解渴，也讓支應當地用水的堰塞湖「韭菜湖」、「澀仔坑湖」變胖了。

當地村民昨天去查看九份二山堰塞湖現況，發現原本四周裸露岸邊已被水覆蓋，整體水位大概回升約1公尺，本來幾近乾枯的堰塞湖溢洪道也有潺潺水源流出，循水流往下游走，還能聽見久違的溪澗流水聲，令村民十分雀躍。

洪永鎮說，多虧這波降雨挹注堰塞湖讓湖區變胖了，只不過，前天下完雨後就又沒什麼下，只能期待緊接著來的梅雨鋒面可以帶進更多雨量，幫助當地和台灣解除乾旱，也盡快解除限水困境。

南投縣國姓鄉前天豪雨，九份二山地區堰塞湖因此變胖了。圖／讀者提供
南投縣國姓鄉前天豪雨，九份二山地區堰塞湖因此變胖了。圖／讀者提供
南投縣國姓鄉前天降下瞬間豪雨，九份二山地區的堰塞湖因此變胖了。圖／讀者提供
南投縣國姓鄉前天降下瞬間豪雨，九份二山地區的堰塞湖因此變胖了。圖／讀者提供

九份 雨量 梅雨

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