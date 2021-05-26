乾旱嚴重影響荔枝收成 彰化縣今天起受理現金救助

由於今年3到5月間高溫缺雨，嚴重影響荔枝收成，行政院農委會昨天公告彰化縣為辦理荔枝現金救助地區，凡受害達20%以上，從今天（26日）起到6月24日，可向當地公所提出申請救助。

彰化縣政府農務暨植物保護科長黃松欽說，彰化縣的荔枝面積面積達872公頃，其中芬園鄉423公頃、彰化市214公頃居前兩名，由於因為長期沒下雨，造成荔枝果粒長不大，普遍收成不好，目前已有高雄及台中列入現金救助地區。

芬園鄉長林世明也說，因為乾旱原因，八卦山脈的荔枝園損失慘重，估計災損達6成以上，果農叫苦連天，要求政府救助，減輕損失。

縣府農業處表示，依農委會公告，本次現金救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度為標準，申請救助項目損失率達20%以上者可依標準救助，未達20%者不予救助。

符合規定可申請救助的農民，從5月26日起至6月24日前，可持身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書及其他應備文件，向土地所在地鄉鎮市公所申報。

另，彰化縣也公告為農業天然災害低利貸款地區，欲申借貸款的農民，在6月24日前向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並在該證明書核發翌日起35日內，檢附該證明書、使用土地及設施合法證明文件及「農業天然災害復建及復耕計畫書」向當地農會提出申請。

縣長王惠美呼籲農民朋友，因疫情嚴峻，本次辦理期間長達1個月，申辦的農民切勿恐慌搶先申報，縣府及各鄉鎮市公所將全力維護農民權益，積極服務，讓大家在期限內完成申報，由於目前疫情嚴竣，外出申報務必戴口罩及保持社交距離。