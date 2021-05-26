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秀妃內用改外帶？造成防疫破口 彰檢將究辦

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市秀妃養生會館傳染鏈已造成彰化7人確診，雖業者聲稱疫情期間都未營業，檢方也已分案查辦，按摩小姐是否改「場外」交易而造成防疫破口，還在偵辦釐清中。記者林宛諭／攝影
員林市秀妃養生會館傳染鏈已造成彰化7人確診，雖業者聲稱疫情期間都未營業，檢方也已分案查辦，按摩小姐是否改「場外」交易而造成防疫破口，還在偵辦釐清中。記者林宛諭／攝影

彰化地檢署針對彰化市及鹿港鎮共5處包含酒吧、KTV等娛樂營業場所，於疫情期間還違法營業已分案偵辦，至於員林市秀妃養生會館傳染鏈已造成彰化7人確診，雖業者聲稱疫情期間都未營業，檢方也已分案查辦，按摩小姐是否改「場外」交易而造成防疫破口，檢方也在偵辦釐清中。

秀妃養生會館6名按摩小姐染疫，還造成司機媽媽染疫，彰化已有7人因養生會館而確診，甚至新竹也傳出有一名確診男客是於21日有到員林讓秀妃按摩小姐服務而染疫，但目前業者堅稱有配合防疫從15日就停止營業，據了解，新竹男客是「內用」改「外帶」，小姐暗中改場外交易接客。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，秀妃養生館是否在防疫期間服務員改場外交易，目前檢警還在查辦釐清中，如果是為了規避查緝，改在場外交易，仍觸犯傳染病防治法，將會依法究辦。

葉建成說，檢方也依縣府與警方在防疫期間查緝休閒娛樂場所偷偷營業的業者已開出罰單的五家分案偵辦，五家業者包括有酒吧、KTV等娛樂營業場所，也呼籲業者勿心存僥倖偷偷營業，為免造成防疫破口，檢方一定會嚴格究辦。

彰化縣經綠處表示，目前已針對5家娛樂場所業者各開出6萬元罰單，另還有3家包括秀妃養生會館等娛樂、休閒按摩場場所正在擬開罰單，需等疫調及相關行政資料備齊後，若有偷營業等情事一定重罰。

按摩 罰單 疫情

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