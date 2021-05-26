日送100個餐盒給台中醫護！飯店連送15天暖心打氣

疫情衝擊，讓身處第一線的醫護人員工作量劇增，並承受龐大壓力。為表達對醫護人員不辭辛勞的救助，台中清新溫泉飯店從5月25日至6月8日，準備1500個暖心餐盒，致贈給台中榮民總醫院，為醫護人員加油打氣。

清新溫泉飯店為感謝與體恤對醫護防疫人員的辛勞，5月25日至6月8日特別召集中、西、日主廚團隊，每日提供100個暖心餐盒，從設計不同菜單外，材料的嚴選、採購至菜餚烹煮及裝盛，過程中小心翼翼，為的就是希望能提供醫護人員均衡的飲食，並補充元氣，替醫護盡點心力，讓第一線辛苦的醫護人員可以感受到社會的溫暖。

因應疫情，清新溫泉飯店的新采自助百匯餐廳提供外帶分享餐服務、10公里內免費外送服務，有煙燻鮭魚、清蒸三點蟹、焗烤海鮮總匯、咖哩帶骨牛肉、德式豬腳等多種美味菜餚，設計成4人份及6人份外帶分享餐，優惠價分別為2380元及3380元，預訂電話04-23831088分機7868。

築間餐飲集團也推出外帶最低2.6折優惠，並提供免下車取餐服務，讓顧客能安心宅在家享用美食。其中，旗下品牌「築間幸福鍋物」推出全系列套餐滿500元即贈送「霜降牛」或「松阪豚」乙份，並加贈7選1優惠券乙張，限下次消費使用。