全國三級警戒延長 台中市政府懶人包看這裡

中央流行疫情指揮中心昨天宣布全國三級警戒延長至6月14日，台中市配合延長各項防疫措施，包括視聽歌唱業、三溫暖業、休閒娛樂場所等及夜市暫停營業，餐飲業禁止提供現場飲食，身心障礙日間照顧服務機構、托嬰中心暫停服務，宗教場所暫停開放民眾進入，多處旅遊場域暫停開放等，均延長至6月14日；活動並改為線上辦理、取消或延期，請民眾留意。

中市府表示，餐飲業並禁止提供現場飲食，但可實名實聯外送、外帶至6月14日。

宗教集會活動暫停辦理，寺廟、教會等宗教場所暫停開放民眾進入，但若能落實實聯制、全程佩戴口罩、維持社交距離、禁止飲食、加強清消及其他各項防疫措施，民眾仍可在不群聚情形下，在宗教建築物外的廣場、廟埕等空曠地點參香、禮拜。

宗教場所周邊2公里內並進行交通管制，大型遊覽車禁止進入及停放，如非屬宗教活動的遊覽車，經主管機關核准者不在此限。

市立殯儀館暫停公祭，禮廳及靈堂進行人流管制；民眾若在家中辦喪事同樣禁止公祭，只能舉行家祭，治喪集會採固定座位且為梅花座、量測體溫、全程佩戴口罩、禁止飲食，並落實「實聯制」。

身心障礙日間照顧服務機構，含社區式及機構式日間照顧、社區日間作業設施及家庭托顧等，暫停服務；托嬰中心及居家托育人員停止收托，但「停托不停班」，如家長自行照顧有困難，托嬰中心和居家托育人員仍應繼續收托，妥善照顧。另原住民族文化健康站停止長者到站服務及取消送餐均延長，持續提供電話問安服務。

台中市區公車已於5月20日起進行公車班次調整，因應全國三級警戒延長至6月14日，市區公車恢復原服務水準日期也配合順延，交通局並會滾動式檢討公車路線及班次。

台中休閒娛樂場所，包括保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、游泳池、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所等；「自行車道及登山步道」東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、大肚萬里長城登山步道等；「風景區」大坑12條登山步道、大甲鐵砧山雕塑公園、大安濱海樂園，「旅服中心」台鐵台中站、高鐵台中站、台中航空站、石岡、大甲鐵砧山，還有谷關溫泉廣場泡腳池、草悟廣場富地市集，暫停開放至6月14日。

旅宿業暫停營業的附屬場域，包括俱樂部、酒吧、夜總會、指壓按摩場所、健身休閒中心、保齡球館、撞球場、健身中心等。

建設局轄管公園、綠地、兒童遊樂場、園道、廣場及綠帶附屬運動場所、體健設施、兒童遊戲設施、涼亭及類似休閒遊樂設施與場域，也配合延長暫時關閉至6月14日。

台灣大道市政大樓的市民法律諮詢面談服務，全面改為線上電話諮詢，線上電話諮詢延長至6月14日；豐原陽明市政大樓法律諮詢服務則暫停服務，需要法律諮詢可撥打專線（04）22177300，如有消費爭議問題，請用手機市話，撥打1950。

即日起消防安全檢查全面暫停檢查至6月14日；消防安全設備檢修及申報部分，場所類別5月底應申報者，延至7月底；此外，社區見證移交業務及公寓大廈諮詢服務也暫緩辦理至6月14日。

台中市立圖書館取消臨時服務台的預約取書窗口，中市圖推出台中首座「捷運自助借還書站」，每日提供最多400本近年出版的新書供民眾自助選取和借閱。

市府指出，5月13日已重啟1樓中庭各機關聯合洽公區，台灣大道市政大樓文心樓及陽明市政大樓2樓以上，與台灣大道市政大樓惠中樓整棟，僅限市府市政大樓所屬員工進出，辦公室空間採取分倉分流。市府場館延長閉館時間至6月14日，包括文化局所屬文化場館及圖書館等52處館舍、客委會所屬東勢客家文化園區及土牛客家文化館、原民會所屬原住民族文化館等。

衛生局Ｃ據點長照站、失智社區服務據點、家庭照顧者支持服務據點、日照服務、機構喘息服務、家庭托顧服務等社區式服務等部分長期照顧服務持續暫停服務；另交通接送、居家喘息、送餐、輔具、護理之家、居家失能個案家庭醫師照護等服務則持續提供，若民眾有長期照顧服務相關疑問，可撥打1966專線洽詢，將有專人服務。