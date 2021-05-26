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三級警戒延至6月14日 武陵、福壽山農場延長休園

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
福壽山農場延長休園至6月14日。圖／福壽山農場提供
福壽山農場延長休園至6月14日。圖／福壽山農場提供

中央疫情指揮中心昨天宣布疫情三級警戒延長至6月14日，台中市武陵農場、福壽山農場及東勢林場遊樂區因應疫情，也宣布延長休園至6月14日。

福壽山農場表示，休園期間，收費站、旅遊服中心、露營區、達觀亭休息禁止遊客進入，並加強園區消毒作業，包含場區入場、客房住宿、餐廳餐飲、銷售部店面、咖啡廳吧檯、天池達觀亭以及露營區等；已訂房遊客，櫃檯將電話通知取消入住，訂金全額退費。官網、臉書專頁服務不斷線，持續發布當季風景花況。

福壽山農場副場長王仁助說，疫情嚴峻，防疫需要你我共同努力，呼籲民眾避免出門，請勿上山遊憩。

武陵農場、東勢林場遊樂區也在官網宣布，因應疫情變化及配合政府防疫政策，延長休園至6月14日。

疫情 露營區 武陵農場

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