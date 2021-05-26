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防堵破口！彰化縣府啟動居家辦公 中庭設服務窗口
新冠肺炎疫情嚴峻，已有地方政府辦公室出面確診個案，彰化縣府防疫升級，採取高強度人流管制措施，今天起正式實施居家分流辦公，啟動彈性上班機制，辦公時間彈性調整為上午7點半至9點半、下班時間配合調整為下午4點半至6點半，縣府擴大主管會議也改採視訊。
彰化縣府為降低交互感染風險，本月18日起在中庭一樓分別設立「廠商外送區」、「實名登記區」、「單一窗口服務區」，不開放民眾上樓洽公，府內公共區域及會議室都定期消毒並禁止飲食。
彰化縣府指出，不開放民眾上樓洽公後，南郭路側門外有「廠商外送區」，所有郵寄、貨運等外送廠商，統一於外送專區等候，不開放廠商進入縣府，再由訂貨單位派專人下樓取件，如需搬運大量貨物，訂貨單位須派人下樓親自帶領廠商進入。
縣府也針對民眾洽公需求較高的單位提供單一窗口服務，包括財政處、地政處、民政處、經綠處、建設處、工務處、農業處等7處，民眾須實名登記區填寫資料後，才能進入設在中庭的「單一窗口服務區」洽公。
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