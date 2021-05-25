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疫情改變不了自然時序 彰化縣最美阿勃勒花道開花了

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮東螺溪阿勃勒每年開花，總是吸引遊客觀賞。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮東螺溪阿勃勒每年開花，總是吸引遊客觀賞。記者簡慧珍／攝影

台灣本土疫情持續升溫，第三級警戒延長到6月14日，人類世界已經忙成一團，彰化縣溪湖鎮東螺溪旁的阿勃勒依循自然時序，獨立於疫情之外默默綻放，串串花朵伴隨夏風搖曳，午後蟬鳴，緩緩飄落黃金雨。

東螺溪阿勃勒花道有兩條，北岸溪湖鎮西起代馬橋，往東延伸約近1公里，南岸二林鎮也是西起代馬橋，僅約200公尺，不同處在於溪湖鎮阿勃勒花道依傍溪岸，是單側花道，二林鎮雙側夾道開花。

彰化縣湖埔社區大學專案經理謝文猷說，每棵樹狀況不同，有的已經花開滿樹，有的寥寥幾朵，整體而言，溪湖鎮和二林鎮的阿勃勒每年5、6月開花， 6月滿開，花期大約兩個星期，民眾若要賞花，本月底過後的花況應該較好，賞花時別忘載口罩，保持社交距離。

如果有興趣遊賞阿勃勒花道，到達溪湖橋橋頭左轉東螺溪木棉花道，木棉花道盡頭是代馬橋，往前直行就是溪湖鎮東螺溪阿勃勒花道，右轉則是二林鎮阿勃勒花道。

彰化縣溪湖鎮東螺溪阿勃勒花道預計6月滿開。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮東螺溪阿勃勒花道預計6月滿開。記者簡慧珍／攝影

阿勃勒 疫情

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