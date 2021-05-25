台中社口所搬家 一天搬完洽公無縫接軌

台中市警局豐原分局社口派出所廳舍老舊，將原地整建，社口所今搬遷至1公里外的臨時辦公廳舍，民眾洽公無縫接軌。社口所前身為社口警察官吏派出所，創設於明治36年（1903），其中白色羅馬柱、山型之女兒牆等為歷史建物，將完整保留。新舊建物共構預計113年完工，舊建物依台中市文資處要求完成修復，新建物地上3層樓。

舊社口派出所(台中市神岡區中山路516號)將原址重建，社口所今天完成臨時辦公廳舍搬遷，新地址：台中市神岡區社口街106巷2號、電話：04-25623804，其中社口交通小隊一併遷移，民眾洽公無慮。

台中市豐原警分局社口所所長葉承蔚指出，新舊建物共構預計113年完工，新建體為地上3層，1樓規劃值班台、會議廳、社口所辦公廳舍、社口交通小隊辦公廳舍，2樓有女警宿舍、正副主管與小隊長寢室、餐廳、健身房，3樓為員警宿舍，戶外空間可容納23輛汽車、37輛機車，便於民眾洽公。

台中市豐原警分局行政組表示，社口派出所歷史淵源濃厚，前身為「社口警察官吏派出所」，創設於明治36年（1903），大正2年（1913）5月4日，派出所建築正式落成，為木造一層建築。

1920年代末至1930年代初又拆除重建為鐵筋混凝土加強磚造建築，戰後（1945）持續作為警察機關使用至今，現為台中市警局豐原分局社口派出所，守護地方治安百餘年。