員林市疫情升溫 醫療院所急開視訊診療

本土疫情燒不停，彰化縣員林市傳出某養生會館6名女員工全數確診，員林地區的醫院今天起採取視訊看診和電話問診，建置「藥來速」免入院領藥，需要居家醫療服務的病人申請遠距看診，減少患者進入醫院的機率，但醫療服務不中斷。

縣內多家大型醫院配合政策，負責快篩業務，已啟用「藥來速」和遠距看診。員林區昨天暴增6名確診者，員榮醫療體系除了採取採實聯制、量測體溫、強化環境清潔消毒，住院患者一律篩檢，到院者快速通關，即日起加強多項措施，高密度消毒公共場域的用具、一律對住院及手術患者實施篩檢。

員榮醫療體系總院長張克士說，即日起建立快速通關流程，使用「醫指付APP」，患者使用手機快速繳費，減少到院停留時間，設置「藥來速」免入院領藥通道，慢籤領藥的民眾也不用進入醫院，開啟視訊及電話診療，病人在家即可接受醫師診治，使用「藥來速」不必入院拿藥，如經醫師評估後需居家醫療者，醫院將指派醫事人員到府服務，或以員榮體系特有的5G智慧眼鏡即時傳輸畫面，讓遠端診療醫師診斷。

惠來醫療社團法人宏仁醫院即日起也實施視訊診療，完成診療的患者，不必出門減少感染，改由家屬或代理人持患者健保卡到醫院拿藥。