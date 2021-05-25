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台中梧棲有外國人口罩戴在下巴？警將加強巡邏勸導稽查
全民防疫，外出都要戴口罩，有民眾說在台中梧棲區看到三名外國人，其中二人剛開始口罩戴在下巴，後來再看到，二人都沒戴口罩，台中市清水警分局表示，未接到民眾報案此事，將加強巡查勸導和稽查。
民眾說，昨天開車在梧棲區文化路上，看到三名歐美外國人，走在路上，其中二人口罩戴在下巴，下午又在鄰近廟宇，看到其中二名外國人，沒戴口罩，其中一人還喝醉在廟口咆哮，民眾說已請外國人戴好口罩，也希望外國人的雇主加強宣導。
清水警分局今天表示，未接獲民眾報案有外國人未戴口罩，或口罩戴在下巴情形，梧棲分駐所將持續針對人潮易聚集道路及群聚處所加強巡查勸導及製單。
梧棲所最近巡邏勸導未戴口罩，口頭勸導20餘件，開立勸導單7件，警方表示如發現未戴口罩民眾，可撥打110請警方前往勸導，呼籲民眾外出請全程戴口罩，做好自身防疫工作；警方將針對轄區各營業場所加強各項防工作及勸導民眾戴口罩等宣導
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