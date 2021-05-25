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防群聚感染 彰縣禁長照機構調外縣市人手幫忙

中央社 / 彰化25日電

台北市有老人養護機構傳出新冠肺炎群聚感染事件，彰化縣衛生局長葉彥伯今天指出，衛生局已禁止各長照中心從外縣市調人手來支援，避免從外縣市帶病毒進來，防止群聚感染。

台北市信義區傳出一所老人養護機構爆發新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）群聚感染，台北市社會局昨天表示，已有2名長者及2名工作人員確診，源頭疑為一名有到過萬華區的工作人員，全院其餘25名長者將依檢傷分類送醫。

彰化縣有80多間老人長照養護機構，葉彥伯今天接受中央社記者電訪時指出，許多老人長照養護機構由於受照顧者無法移動，高年齡又屬於新冠肺炎高危險群，防疫期間，除了禁止家屬探視外，衛生局也要求，長照中心不准從外縣市調人手支援，以免有人從外縣市帶病毒進入養護機構。

葉彥伯說，他們也加強長照養護機構的人員健康管理工作，以確保養護機構不會發生群聚感染的情形。

彰縣府今天也發出新聞稿指出，彰化縣長王惠美今天上午參加全國防疫視訊連線會議，參加會議的都是各縣市的副首長，只有王惠美是首長，王惠美也在會議中建議，41萬劑疫苗已抵台，預定在27日配發，她強烈建議中央應針對疫情輕重來作為發放依據，彰化縣是重度熱區，希望中央重視彰化縣，能多配發一些疫苗。

王惠美指出，彰化縣是中小企業的原鄉，許多上市上櫃公司等都在彰化，企業經營者關心企業員工健康，不斷向縣府反映是否能自行經由合法管道購買疫苗使用，因此建議中央開放讓企業可以有管道合法採購疫苗，藉由民間力量一起來防疫。

衛生局 新冠肺炎

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