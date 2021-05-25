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重災區埔心鄉 企業人士今起千份咖啡和蛋捲回報醫護
彰化縣疫情嚴峻，溪湖鎮、埔心鄉、永靖鄉同列重災區，多數餐飲店停業，埔心社區發展協會理事長許增鏞代替鄉親感謝鄉內的防疫責任醫院衛福部彰化醫院，今天起一連5天，每天贈送200份拿鐵咖啡和蛋捲給醫護人員補充能量，院長曾孔彥率數名醫護代表接受。
許增鏞經營85度C埔心店，今天上午動用3名店員費時2個多小時製作冰拿鐵咖啡，連同蛋捲分裝200小袋，送到彰化醫院。院長曾孔彥表示，本土疫情爆發以來，醫院周邊餐飲店大多主動停業，社會愛心資源不斷輸入，今天起一連5天收到埔心社區發展協會理事長許增鏞捐贈的拿鐵咖啡與蛋捲，先前醫院陸續收到葡萄、西瓜、便當、飲料，也有企業捐戶外冷氣機給院外篩檢站使用，讓醫護人員「足甘心」。
曾孔彥說，彰化醫院支援全國麗園餐廳顧客等公費採檢，部分護理人員和檢疫有關人員改為12小時輪班，相當辛苦，目前最重要的是醫護人員應注射疫苗取得保護力，但國內疫苗不夠用，彰化醫院約八成醫護人員完成注射，等已送抵台灣的AZ疫苗分配下來，希望全體醫護人員都能達到注射第二劑的目標。
「希望守住疫情，共同實現幸福埔心，美好彰化，天佑台灣。」許增鏞說，他住疫情重災區，看到彰化醫院醫護人員每天忙得不可開交，十分感佩醫護奉獻精神，捐贈咖啡和蛋捲，表達地方民眾的敬意。
許增鏞另經營埔心大埔鐵板燒、溫度咖啡簡餐坊，在彰化縣發生疫情後的第一時間，他擔心接觸確診者的民眾曾到餐廳用餐，宣布兩家餐廳自行停業到本月底，許增鏞自掏腰包13萬2000元為全體員工快篩，都呈陰性，餐廳委請專業公司大消毒後停業，員工放「全薪假」，令鄉內不少放基本薪資假甚至無薪假的勞工羨慕許增鏞旗下的「幸福企業」。
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