快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

波麗士大人防疫辛苦了！東海商圈店家輪班送美食慰勞

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市龍井區東海藝術商圈發起慰勞員警的活動獲響應，昨晚由阿蘭貝爾牛排廚房提供16份便當，由犁份派出所長呂水賢（左）代表接受。圖／郭達鴻提供
台中市龍井區東海藝術商圈發起慰勞員警的活動獲響應，昨晚由阿蘭貝爾牛排廚房提供16份便當，由犁份派出所長呂水賢（左）代表接受。圖／郭達鴻提供

台中市龍井區東海藝術商圈店家因5月15日台中首例本土確診個案，也就是大立光員工、彰化葡萄女盤商的次子足跡，餐廳禁內用、外帶、外送需實聯制。東海藝術商圈主委郭達鴻說，商圈發起慰勞員警的活動獲響應，對象是在地的犁份派出所執勤員警，陸續有店家配合，昨晚由牛排店「阿蘭貝爾牛排廚房」提供便當，今天下午3時橘光呼嚕背包貓咖啡店的鬆餅及咖啡、明天是小巷子豆花準備的豆花。

郭達鴻說，東海藝術商圈共有60家的店家，去年商圈發起向醫護人員致敬活動，上周六有感於警方配合防疫，危險度增加，工作壓力也大增，因此發起慰勞員警的活動，感謝犁份派出所對東海藝術街商圈交通、治安的協助，獲得店家響應，由店家輪流送美食，慰勞警方；待疫情稍緩，計畫發起向醫護致敬活動。

牛排店「阿蘭貝爾牛排廚房」昨天傍晚依犁份派出所執勤警力人數，特別精心製作16份牛排便當、雞腿排便當及炸牛排便當，並由郭達鴻、店家等人一起送到犁份派出所，由犁份派出所長呂水賢代表接受。

呂水賢表示，感謝商圈內的店家對員警的支持，也提醒疫情關係除了日常的業務、也多了勸導民眾戴口罩及近期在家網路購物遭詐騙的消息，提醒大家網路購物需謹慎小心。

台中市龍井區東海藝術商圈發起慰勞員警的活動獲響應，昨晚由阿蘭貝爾牛排廚房提供16份便當，慰勞犁份派出所員警。圖／郭達鴻提供
台中市龍井區東海藝術商圈發起慰勞員警的活動獲響應，昨晚由阿蘭貝爾牛排廚房提供16份便當，慰勞犁份派出所員警。圖／郭達鴻提供

便當 疫情

延伸閱讀

雲林移工未戴口罩群聚打籃球 民眾心慌：怕成防疫破口

吳崢隔離首日臉書報平安：凱撒隔離中 目前狀況良好

41萬劑AZ疫苗抵台 王惠美爭取：彰化是熱區應多分配

台南夜市防疫不佳 黃偉哲宣布暫時停業

相關新聞

彰化限水再加8小時 市民無奈：每周早就沒水超過2天

中部水情嚴峻，台中市6月1日起所實施的停二供五將延長，停水時間將從2天延長為2天又8小時，彰化市配合台中供水系統也同樣要...

波麗士大人防疫辛苦了！東海商圈店家輪班送美食慰勞

台中市龍井區東海藝術商圈店家因5月15日台中首例本土確診個案，也就是大立光員工、彰化葡萄女盤商的次子足跡，餐廳禁內用、外...

德基水庫昨下雨今停止放水 水位略上升

鋒面來襲，全台多處下大雨，德基水庫一帶昨日下雨，雖然降雨量不多，但因下游谷關地區有下雨，因此德基水庫今日停止放水，水庫水...

南投福興溫泉區土地開發雙標？議員憂延宕整體發展

南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉，目前已完成專案讓售及第1次公開標售作業，5月底將進行第2次標售，但有議員質疑...

重災區埔心鄉 企業人士今起千份咖啡和蛋捲回報醫護

彰化縣疫情嚴峻，溪湖鎮、埔心鄉、永靖鄉同列重災區，多數餐飲店停業，埔心社區發展協會理事長許增鏞代替鄉親感謝鄉內的防疫責任...

台中公車新制 實聯登錄、提供酒精、第一排座位清空

台中市政府交通局自今(25)日起推出「公車首排座位禁止入座」「全車車窗全面張貼QR code」方便民眾實聯制登錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。