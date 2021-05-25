波麗士大人防疫辛苦了！東海商圈店家輪班送美食慰勞

台中市龍井區東海藝術商圈店家因5月15日台中首例本土確診個案，也就是大立光員工、彰化葡萄女盤商的次子足跡，餐廳禁內用、外帶、外送需實聯制。東海藝術商圈主委郭達鴻說，商圈發起慰勞員警的活動獲響應，對象是在地的犁份派出所執勤員警，陸續有店家配合，昨晚由牛排店「阿蘭貝爾牛排廚房」提供便當，今天下午3時橘光呼嚕背包貓咖啡店的鬆餅及咖啡、明天是小巷子豆花準備的豆花。

郭達鴻說，東海藝術商圈共有60家的店家，去年商圈發起向醫護人員致敬活動，上周六有感於警方配合防疫，危險度增加，工作壓力也大增，因此發起慰勞員警的活動，感謝犁份派出所對東海藝術街商圈交通、治安的協助，獲得店家響應，由店家輪流送美食，慰勞警方；待疫情稍緩，計畫發起向醫護致敬活動。

牛排店「阿蘭貝爾牛排廚房」昨天傍晚依犁份派出所執勤警力人數，特別精心製作16份牛排便當、雞腿排便當及炸牛排便當，並由郭達鴻、店家等人一起送到犁份派出所，由犁份派出所長呂水賢代表接受。