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台中公車新制 實聯登錄、提供酒精、第一排座位清空
台中市政府交通局自今(25)日起推出「公車首排座位禁止入座」「全車車窗全面張貼QR code」方便民眾實聯制登錄。
交通局長葉昭甫表示，配合全國實施三級警戒，中市公車21日起全面落實公車實聯制，所有乘客均須掃描QR Code完成實聯制，民眾可利用掃描QRCode、簡訊輸入場所代碼或填寫實名登記小卡等方式完成登錄。
葉昭甫説，今天起公車每面車窗一律張貼QR code、博愛座及輪椅區附近張貼QR code等防疫措施，方便乘客實聯制登錄。
另考量公車首排座位臨近駕駛員及民眾上下車刷卡區域，為降低民眾上下車時，可能接觸的範圍及時間，即日起實施公車第一排座位不開放入座，保持乘客跟駕駛員的社交距離。
葉昭甫説，民眾搭乘大眾運輸須戴口罩，交通局將定期稽查，未戴者先勸導，若不聽從，將依照「傳染病防治法」處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
交通局要求業者每班次發車前進行車輛及各項設備消毒，同時全市公車車上提供酒精，供乘客消毒。
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