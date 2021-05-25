德基水庫昨下雨今停止放水 水位略上升
鋒面來襲，全台多處下大雨，德基水庫一帶昨日下雨，雖然降雨量不多，但因下游谷關地區有下雨，因此德基水庫今日停止放水，水庫水位1322.21公尺、蓄水率1.19%，較昨日水位略有上升。
台中谷關、梨山、德基水庫一帶昨日有下雨，但德基觀測站昨日累積雨量僅4.5mm，降雨量不多，進帳有限，今日德基水庫水位1322.21公尺、蓄水率1.19%，較昨日水位1321.99公尺略有上升。
大甲溪發電廠副廠長林日生表示，德基水庫原訂今天上午6時到晚上7時要放水至下游，供民生用水使用，但因昨天下游谷關地區有下雨，因此由下游谷關地區的水放流至下游使用，今日停止放水，德基水庫今日水位也較昨日上升；將視德基水庫今日下午降雨狀況，如未下雨明日再放水。
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