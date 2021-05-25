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降雨小助益 德基水庫水位微升暫不放水

中央社 / 台中25日電

德基水庫集水區24日下午降雨，德基水庫原訂今天上午6時放水，因下游水壩儲水充足，為保持德基水庫水位，停止放水，目前德基水庫水位來到1322.26公尺，蓄水率1.21%。

全台多處昨天下午降下大雨，台中地區僅谷關、德基、梨山等山區略有降雨，農民開心聽見下雨的聲音。德基水庫集水區在下午也有降雨，雨量雖不多，對德基水庫進帳僅有小小助益。

德基水庫今天上午10時，水庫水位1322.26公尺，蓄水率1.21%。昨天的降雨為水庫增加些許水量，原先的進流量3，目前進流量為4。

大甲溪發電廠副廠長林日生表示，德基水庫原訂今天上午6時至晚間7時放水，但因昨天下午谷關地區也有降雨，谷關壩的儲水仍充足，為維持德基水庫的水位，增加蓄水時間，今天上午停止放水。目前民生用水供應仍由谷關壩負責調節。

水庫 農民 雨量

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