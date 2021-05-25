快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

配合疫情休館！ 日月潭雲品上午宣布休業停整至6月8日

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
打出「+U」代表加油的燈光，日月潭雲品溫泉酒店宣布配合最新防疫措施，5月25日中午起至6月8日進行休館。圖／日月潭雲品酒店提供
打出「+U」代表加油的燈光，日月潭雲品溫泉酒店宣布配合最新防疫措施，5月25日中午起至6月8日進行休館。圖／日月潭雲品酒店提供

晚間利用房間燈打出「+U」代表加油的燈光，雲品溫泉酒店中午送走最後一房客人後，這家做為日月潭重要的五星级國際觀光旅館，上午宣布配合南投縣政府最新防疫措施，基於大家一起對抗疫情，保護國人及所有工作同仁的健康安全，一起「+U」，邁向「+0」，於5月25日中午起至6月8日進行休館。

日月潭雲品酒店是潭區第一家温泉酒店，全館皆以大型落地窗帷幕，直接引進天然美景，提供旅客最大的視覺空間映像 ，全館共有211間房，全年高住房率都在八成以上，原本是南投縣的指標型五星級飯店，但受本土疫情持續擴大，以及水情長期不佳的雙重夾擊影響，住房率持續下滑。

因應國內Covid-19疫情之變化，加上南投縣政府宣布防疫進入三級警戒，縣內各飯店不但公告休閒設施停止服務外，也停止餐飲內用，業者壓力沉重下，日月潭雲品溫泉酒店率先潭區宣布停業休整，從今天中午送走最後的客人後開始休館，也要求館內員工趁此時期盡量消化休假，業者表示將將進行設施整建維護、環境消毒清潔等工作，為日後提供更好的旅遊服務品質。

雲朗集團公關處長賴映汝指出，集團在全省共有10家飯店，為配合政府升三級警戒減少國人流動、保護客人的同時顧及員工的安全，所以才決定先休館，目前只有君品和桃園翰品還在營業，考量君品轉為主攻餐食外帶外送，而桃園翰品因為有國外長住客外，目前其他8家飯店紛紛公告休館、停餐，視疫情發展再決定開館。

疫情 酒店 日月潭

延伸閱讀

因疫情停業休館致停班 勞工憂被迫休假、薪水如何算？

櫃姐確診漢神巨蛋繼續停業5天！悅誠廣場休館至5月28日

百貨自主停業＋1！台北101購物中心宣布休館3天

日月潭水力電廠可4分鐘緊急發電 10部機組歲修完畢備載

相關新聞

彰化限水再加8小時 市民無奈：每周早就沒水超過2天

中部水情嚴峻，台中市6月1日起所實施的停二供五將延長，停水時間將從2天延長為2天又8小時，彰化市配合台中供水系統也同樣要...

波麗士大人防疫辛苦了！東海商圈店家輪班送美食慰勞

台中市龍井區東海藝術商圈店家因5月15日台中首例本土確診個案，也就是大立光員工、彰化葡萄女盤商的次子足跡，餐廳禁內用、外...

德基水庫昨下雨今停止放水 水位略上升

鋒面來襲，全台多處下大雨，德基水庫一帶昨日下雨，雖然降雨量不多，但因下游谷關地區有下雨，因此德基水庫今日停止放水，水庫水...

南投福興溫泉區土地開發雙標？議員憂延宕整體發展

南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉，目前已完成專案讓售及第1次公開標售作業，5月底將進行第2次標售，但有議員質疑...

重災區埔心鄉 企業人士今起千份咖啡和蛋捲回報醫護

彰化縣疫情嚴峻，溪湖鎮、埔心鄉、永靖鄉同列重災區，多數餐飲店停業，埔心社區發展協會理事長許增鏞代替鄉親感謝鄉內的防疫責任...

台中公車新制 實聯登錄、提供酒精、第一排座位清空

台中市政府交通局自今(25)日起推出「公車首排座位禁止入座」「全車車窗全面張貼QR code」方便民眾實聯制登錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。