配合疫情休館！ 日月潭雲品上午宣布休業停整至6月8日

晚間利用房間燈打出「+U」代表加油的燈光，雲品溫泉酒店中午送走最後一房客人後，這家做為日月潭重要的五星级國際觀光旅館，上午宣布配合南投縣政府最新防疫措施，基於大家一起對抗疫情，保護國人及所有工作同仁的健康安全，一起「+U」，邁向「+0」，於5月25日中午起至6月8日進行休館。

日月潭雲品酒店是潭區第一家温泉酒店，全館皆以大型落地窗帷幕，直接引進天然美景，提供旅客最大的視覺空間映像 ，全館共有211間房，全年高住房率都在八成以上，原本是南投縣的指標型五星級飯店，但受本土疫情持續擴大，以及水情長期不佳的雙重夾擊影響，住房率持續下滑。

因應國內Covid-19疫情之變化，加上南投縣政府宣布防疫進入三級警戒，縣內各飯店不但公告休閒設施停止服務外，也停止餐飲內用，業者壓力沉重下，日月潭雲品溫泉酒店率先潭區宣布停業休整，從今天中午送走最後的客人後開始休館，也要求館內員工趁此時期盡量消化休假，業者表示將將進行設施整建維護、環境消毒清潔等工作，為日後提供更好的旅遊服務品質。

雲朗集團公關處長賴映汝指出，集團在全省共有10家飯店，為配合政府升三級警戒減少國人流動、保護客人的同時顧及員工的安全，所以才決定先休館，目前只有君品和桃園翰品還在營業，考量君品轉為主攻餐食外帶外送，而桃園翰品因為有國外長住客外，目前其他8家飯店紛紛公告休館、停餐，視疫情發展再決定開館。