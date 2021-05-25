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中央評估延三級警戒 盧秀燕：紓困先發動防疫循中央

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府市政會議全面線上進行。圖/台中市新聞局提供
台中市政府市政會議全面線上進行。圖/台中市新聞局提供

全國疫情警戒三級，台中市政府今市政會議改全面線上召開，市長盧秀燕表示，中央近期正在評估是否延長三級警戒，她要求市府團隊遵行中央防疫準則推動各項防疫措施，市府則率先推出「紓困十方」與市民一起度過疫情難關。

盧秀燕說，因應COVID-19疫情，中央祭出許多防疫作為，大家一起攜手共度難關；中央宣布全國警戒三級到5月28日，中央近期正在評估是否延長，要求市府各機關防疫不鬆懈，持續遵行中央發布的防疫準則推動。

另中央祭出經濟紓困方案，正籌組特別預算送立法院審查，台中已盤整資源推動「紓困十方」，推出資金紓困單一窗口、委外場館租金權利金延繳、表演藝術紓困補助等措施，並針對夜市、市集祭出租金免收、租稅減免及緩繳等因應方案，歡迎民眾來電詢問。

盧市長指出，在疫情期間，感謝企業和各行各業發會愛心，協助捐贈疫苗，包括金手獎得主廠商捐贈1萬5,000劑快篩劑，拓凱實業捐贈3萬劑，另有台北企業透過媒體管道捐贈30台小型移動冷氣，已調撥給快篩站的醫護人員使用，感謝企業協助。

疫情 盧秀燕

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