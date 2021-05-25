南投福興溫泉區土地開發雙標？議員憂延宕整體發展

南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉，目前已完成專案讓售及第1次公開標售作業，5月底將進行第2次標售，但有議員質疑，土地開發規定兩套標準，恐影響整體開發期程；地政處則解釋，因購地方式不同，規定也才有所差異。

而福興溫泉區去年完成土地開發計畫，其中專案讓售共10.47公頃，公開標售土地有6.936公頃，共16.954公頃；而43筆土地專案讓售已於去年6月完成，今年3月也完成第1次公開標售作業，第2次標售作業則預計在5月31日將進行。

縣議員林芳伃指出，福興溫泉區土地銷售狀況相當好，目前已售出約11.8公頃，為縣庫挹注約24億元，目前還有約5.15公頃土地，也將進入第2次公開標售作業，相信也是前情看好，但據她了解，開發規定兩套標準，恐影響整體開發。

她說，福興溫泉區主要是為安置仁愛廬山溫泉業者，但完成讓售及首波標售作業後，被安置廬山業者購地時有被綁定限期開發，但公開標售及後續將展開二期標售，卻沒有限期開發限制，出現兩套標準的狀況。

而地方開發案規劃與規定應該有一致性，否則第一有限期，第二批沒限制造成搶標，甚至把地買起來放，養高價格再出售，導致整體開發延宕，本來前情看好的觀光區，變成炒地皮專區，地方並不樂見。

對此，地政處解釋，土地專案讓售和公開標售是兩種不同購地方式，前者因為是專案計畫，所以經過中央審議，並規定執行該溫泉區專案讓售計畫時，應盡速要求廬山地區業者至少要有7成進駐，並要限制其開發期程，才會綁限期開發。