彰化限水再加8小時 市民無奈：每周早就沒水超過2天

中部水情嚴峻，台中市6月1日起所實施的停二供五將延長，停水時間將從2天延長為2天又8小時，彰化市配合台中供水系統也同樣要延長限水，台水公司提醒，由於彰化未再管末端，停水時間可能長達快3天，民眾要做好儲水準備，也會加設加水站讓民眾有水可用。

彰化市停水對生活衝擊越來越大，許多村里每周停水已超過2天，加上近期新冠肺炎疫情衝擊，只能外帶影響銷量，小吃店家生意難做，苦不堪言。

林姓市民說，這個月來復水狀況一直不好，住家因位在巷弄裡，曾一周只有一天有水可抽，最後台水公司在巷口巷尾設加水站，但生活品質仍相當不好，像是今天限水，昨天上班前水塔抽水也抽不滿，預料又要一路停水到週五，「若再延長8小時也沒無感了。」

水公司說，本月中經過協調，台中供給彰化的水已提升到每日5.5萬噸，尤其復水時間和供水量都有改善，但實在是水源有限，彰化6月起也必須配合台中延長限水時間，彰化目前有68處加水站，以及8輛加水車與2到4輛的國防部支援水車，預計6月會再視需求增設作業量能。

彰化積極開發自有水源，水公司說，彰化市烏溪伏流井第一期1萬噸已經供水，第二期2萬噸的處理設備希望能在月底完成，但即便有設備，老天不下雨，原水量受限下，伏流水量同樣會受到影響。