疫情天氣都發燒 台中飲品業者送清涼飲品感謝醫護

疫情發燒，天氣又熱，醫護人員承受巨大壓力，台中市「小庭找茶」、「東東芋圓」兩家店昨天和今天都送出拿手好吃的飲品和甜品給醫護人員，希望讓他們感受到大家對他們的敬意。

小庭找茶昨天透過市議員張彥彤送給台中醫院180杯招牌手工古早味飲品「梅煎茶」，感謝前線醫護人員辛勞，並表示要以傳統「奉茶」的心意，來表達對第一線醫護人員的感謝。。

東東芋圓上午也透過立法委員莊競程與市議員曾朝榮協助，送出1400碗芋圓給第一線防疫醫護人員，表達支持並感謝他們的辛勞。