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疫情天氣都發燒 台中飲品業者送清涼飲品感謝醫護

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
小庭找茶昨天透過市議員張彥彤（左）送給台中醫院180杯招牌手工古早味飲品「梅煎茶」，感謝前線醫護人員辛勞。圖／張彥彤提供
小庭找茶昨天透過市議員張彥彤（左）送給台中醫院180杯招牌手工古早味飲品「梅煎茶」，感謝前線醫護人員辛勞。圖／張彥彤提供

疫情發燒，天氣又熱，醫護人員承受巨大壓力，台中市「小庭找茶」、「東東芋圓」兩家店昨天和今天都送出拿手好吃的飲品和甜品給醫護人員，希望讓他們感受到大家對他們的敬意。

小庭找茶昨天透過市議員張彥彤送給台中醫院180杯招牌手工古早味飲品「梅煎茶」，感謝前線醫護人員辛勞，並表示要以傳統「奉茶」的心意，來表達對第一線醫護人員的感謝。。

東東芋圓上午也透過立法委員莊競程與市議員曾朝榮協助，送出1400碗芋圓給第一線防疫醫護人員，表達支持並感謝他們的辛勞。

東東芋圓負責人東正勝說，東東芋圓分別由大坑店、市府店、美村店提供1400碗芋圓，採用硬紙箱分裝，分送台中慈濟醫院、亞大附設醫院、豐原衛生局、中國附設醫院、國軍台中總醫院、台中榮民總醫院、中港澄清醫院、沙鹿光田醫院、童綜合醫院（梧棲院區）、中山附設醫院，以及部立台中醫院等，表達感謝之意。

台中市東東芋圓負責人東正勝（中）上午透過立法委員莊競程（右），送出1400碗芋圓給第一線防疫醫護人員。圖／莊競程提供
台中市東東芋圓負責人東正勝（中）上午透過立法委員莊競程（右），送出1400碗芋圓給第一線防疫醫護人員。圖／莊競程提供

醫護人員 中醫 衛生局

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